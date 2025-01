Nintendo Switch 2: c'è la data di presentazione, la fonte è sicura

Dopo anni di rumor e speculazioni, sembra che Nintendo Switch 2 sia finalmente pronta a mostrarsi al pubblico. Secondo un’indiscrezione diffusa dal noto leaker Nate The Hate, la casa di Kyoto annuncerà la sua nuova console giovedì 16 gennaio 2025. L’informazione è stata rapidamente rilanciata da fonti autorevoli come l’account X Centro Leaks, alimentando ulteriormente le aspettative della community videoludica. L’attesa dunque sta per finire, soprattutto dopo tutte le notizie che sono trapelate sul web spesso anche fuorvianti.

Nintendo Switch 2: annuncio imminente secondo i rumor

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Nintendo, ma il clima di attesa è sempre più evidente. La possibilità di un annuncio a sorpresa, magari con uno shadow drop (rilascio senza preavviso) proprio il 16 gennaio, resta concreta. In passato, Nintendo ha adottato entrambe le strategie: Direct annunciati con breve preavviso e presentazioni a sorpresa, come avvenuto nel 2019 con il lancio di Switch Lite.

Le voci su Switch 2 si sono fatte insistenti soprattutto dopo il CES 2025, dove un dummy (modello fittizio) della console è stato mostrato in uno stand di terze parti, suscitando grande curiosità. La crescente fuga di informazioni, spesso legata a produttori di accessori, sembra confermare che il debutto sia davvero vicino.

Quando sarà disponibile Switch 2

Le ipotesi più accreditate parlano di un lancio entro la prima metà del 2025, con alcuni insider che puntano a marzo come finestra plausibile per la commercializzazione. Tuttavia, l’evento di giovedì, se confermato, potrebbe essere solo un teaser iniziale.

Stando alle dichiarazioni del giornalista Andy Robinson di VGC, non dovrebbe dunque trattarsi di una presentazione vera e propria. Nintendo potrebbe infatti semplicemente limitarsi a mostrare il design della console. L’evento ufficiale dovrebbe avere luogo, sempre secondo i rumor, a febbraio o marzo. Bisogna dunque ancora attendere qualche ora per sapere qualcosa in più, ma a quanto pare il momento si sta avvicinando.