Il nuovo anno si è aperto con tante belle novità nel settore della telefonia mobile. Nonostante questo, arrivano inevitabilmente anche brutte notizie. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico italiano TIM ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Questa volta, sembra che saranno coinvolte alcune offerte per la rete fissa e questi aumenti dovrebbero essere introdotti a partire dal mese di marzo 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM annuncia l’arrivo nuovi aumenti da marzo per alcune offerte di rete fissa

In questi ultimi giorni è stato annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune offerte di rete fissa di TIM. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico italiano ha da poco reso ufficiale questa notizia. Nello specifico, l’operatore ha pubblicato una apposita informativa nella sezione denominata News e Modifiche Contrattuali.

Secondo quanto riportato, gli aumenti in questione dovrebbero raggiungere un importo massimo pari a 2,90 euro in più al mese. Queste rimodulazioni dovrebbero essere applicate sul costo delle offerte a partire dalla giornata del 1° marzo 2025. In alcuni casi, gli aumenti possono essere anche inferiori, con un importo pari a 2 euro in più al mese. Per il momento l’operatore non ha fornito i nomi esatto delle offerte di rete fissa che saranno coinvolte da questi nuovi aumenti.

Nonostante questo, gli utenti potranno comunque tenere sotto controllo la propria situazione utilizzando l’app ufficiale MyTIM oppure chiamando senza costi il servizio clienti dell’operatore. Secondo quanto riportato, comunque, queste nuove rimodulazioni sono state dovute ad “esigenze economiche di sostenibilità degli investimenti sulle rete di nuova generazione“.

Come spesso accade, gli utenti non sono obbligati ad accettare tali rimodulazioni. Questi ultimi otranno infatti esercitare il proprio diritto di recesso o potranno passare ad un altro operatore senza alcun costo di penale. Per farlo, però, sarà necessario effettuare apposita comunicazione entro e non oltre il 31 marzo 2025. Per comunicarlo, ci si pitta recare presso uno dei punti fisici dell’operatore, si potrà chiamare il servizio clienti di TIM al numero 187, si potrà utilizzare l’app ufficiale MyTIM oppure si potrà inviare una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.