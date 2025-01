Anche nel 2024, la Fiat Panda si conferma regina delle vendite in Italia. Arriva così a consolidare, ulteriormente, il suo status di auto più amata dagli italiani. Questo modello ha registrato ben 99.871 immatricolazioni. Staccando nettamente la seconda classificata, la Dacia Sandero, con 60.380 unità vendute. Al terzo posto troviamo la Jeep Avenger. La quale, con un totale di 41.184 immatricolazioni, ha ottenuto un notevole successo nel settore dei B-SUV. Ad ogni modo, nonostante le critiche rivolte al prezzo e alla dotazione tecnologica della Panda, essa continua a essere preferita. Probabilmente per la sua praticità e i costi contenuti rispetto alla concorrenza. Il mercato italiano, nel complesso, ha chiuso il 2024 con 1.558.704 immatricolazioni. Segnando una lieve flessione dello 0,5% rispetto all’anno precedente.

Fiat Panda e altri marchi: un mercato in trasformazione tra prezzi e alimentazioni

A tal proposito, l’andamento delle vendite per tipo di alimentazione offre una prospettiva interessante. Le auto a benzina, infatti, pur crescendo del 2,1% con 457.829 unità, pare rappresentino il 29% del mercato. In forte calo il diesel, che ha registrato una diminuzione del 22,7%, fermandosi a 218.542 immatricolazioni. Le ibride, invece, dominano con una quota del 40,2% e 633.796 nuove vetture immatricolate. Gli altri settori, come GPL ed elettrico, hanno mostrato performance contrastanti. Registrando un lieve aumento per il GPL e una sostanziale stabilità per le elettriche. Mentre il metano si avvia verso l’estinzione, segnando solo 1.242 nuove immatricolazioni.

Il 2024 ha evidenziato un cambiamento notevole nelle abitudini di acquisto degli italiani. Probabilmente influenzato sia dall’aumento dei prezzi sia dalla crescente attenzione verso le motorizzazioni ecologiche. Le auto ibride, sia Mild che Full Hybrid, continuano a guadagnare terreno. Seguono poi le elettriche che, pur mantenendo una quota marginale del 4,2%, stanno iniziando a consolidarsi. In particolare grazie a modelli come Tesla Model 3 e Fiat 500 elettrica. D’altro canto, l’auto più venduta tra le ibride è ancora una volta la FiatPanda, con oltre 97.000 unità immatricolate.

La domanda si orienta sempre più verso auto tecnologicamente avanzate e attente alle emissioni. Ma il mercato italiano si conferma legato ai marchi tradizionali. Ad ogni modo, come già accennato, l’aumento dei listini e le differenze di dotazione tra modelli sollevano interrogativi sul futuro di alcune icone come la Panda. Insomma, riuscirà Fiat a mantenere la leadership in un contesto sempre più competitivo?