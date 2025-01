Se siete interessati ad aggiornare la promozione che avete sul vostro numero di cellulare, sicuramente la scelta in Italia è molto ampia, gli utenti hanno infatti a disposizione una gamma di operatori davvero nutrita i quali a loro volta offrono un catalogo ricchissimo di tantissime offerte diverse tra loro e pensate per soddisfare davvero tutte le esigenze e desideri dei consumatori.

Tra i vari operatori mobili sicuramente un nome decisione è rappresentato da Kena Mobile, il provider tinto di giallo infatti da tantissimi anni garantisce delle promozioni davvero ottime ai propri clienti caratterizzate da tantissimi giga a prezzi davvero competitivi e soprattutto da piccoli regali che però fanno la differenza nella scelta di un provider piuttosto che un altro.

Sul sito ufficiale dell’operatore è disponibile una nuova promozione che mette a disposizione davvero tantissimi giga di Internet ad un prezzo incredibile, scopriamo insieme che cosa offre e che cosa regala.

Tanti giga e un regalo

La prova di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di sottoscriverla ben 230 GB di traffico dati connettività 4G ma solo per coloro che attivano la ricarica automatica, altrimenti questi ultimi scenderanno a 130, abbinati però a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, per di più la promozione in questione offre un’attivazione completamente gratuita per coloro che forniscono i consensi commerciali e un regalo davvero conveniente, il primo mese infatti sarà completamente gratuito, di conseguenza al momento del primo rinnovo non pagherete assolutamente nulla.

Si tratta senza dubbio di una promozione davvero conveniente dal momento che offre un quantitativo di giga incredibile, ricordate però che quest’ultima è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da un operatore virtuale competitor di Kena mobile, assicuratevi che il vostro numero provenga da uno di questi operatori