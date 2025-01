In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di aggiornare leggermente il suo catalogo, riproponendo l’attivazione di una delle sue offerte mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima è già stata disponibile in passato ma ora è ritornata e rimarrà a disposizione degli utenti per un po’ di tempo. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

ho Mobile, a grande richiesta ritorna una super promo imperdibile

A partire dalla giornata di ieri 13 gennaio 2025 l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Quest’ultima, secondo quanto riportato in rete, rimarrà a disposizione degli utenti fino al prossimo 27 gennaio 2025.

Non è comunque da escludere che l’operatore proroghi ulteriormente la sua disponibilità. Tuttavia, si tratta di un’offerta di tipo operator attack, quindi attivabile o se si attiva un nuovo numero o se si richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, sono inclusi i seguenti:

“Iliad, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, TDM, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Kena, Digi Mobil, Enegan e Feder Mobile”.

L’offerta ho. 5,99 100 GB include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta low cost. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro al mese.