Huawei Band 9 viene a costare veramente pochissimo su Amazon, il suo prezzo è decisamente più basso del normale, grazie ad un’ottima promozione che gli utenti possono fruire e godere quotidianamente, senza limiti o vincoli particolari.

La versione che risulta essere oggi acquistabile prevede una garanzia estesa di 6 mesi, che va ad aggiungersi ai canonici 24 mesi previsti pre legge, allo stesso modo segnaliamo incluso in confezione un comodo cinturino in tessuto, dal colore sgargiante e dal design estremamente interessante, il che amplia notevolmente le possibilità di utilizzo, rendendolo molto più versatile di quanto avreste mai immaginato. Il prodotto gode di un display leggermente allungato, completamente touchscreen, con bordi leggermente arrotondati, ed un sistema di controllo che si estende anche verso l’utilizzo del pulsante fisico posto sul lato destro.

Huawei Band 9: la promozione su Amazon

Huawei Band 9 risulta essere in promozione ad un prezzo estremamente competitivo ed abbordabile, proprio in questi giorni gli utenti sono pronti ad acquistarlo con un risparmio del 25% sul listino di 59 euro, per arrivare così a dover investire solamente 44 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo seguendo questo link.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, è bene sapere che la smartband di cui vi stiamo parlando è completamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso Android o iOS, nel pieno delle sue funzionalità. Le notifiche vengono ricevute correttamente al polso, con visualizzazione dei messaggi, ma poca interazione con gli stessi (anche a causa di un display relativamente ridotto). Molta attenzione al benessere con 100 diverse modalità di allenamento selezionabili, ottime per riuscire a mantenere attenzione verso la propria forma fisica, senza mai rinunciare agli sport che in genere sono poco pratica. La batteria, dati alla mano, garantisce fino a 14 giorni di utilizzo continuativo.