Iliad: ancora poco tempo per la Flash 210, ecco tutte le offerte

Il mondo che Iliad ha messo in piedi negli ultimi anni è stato fatto di offerte clamorose che parlano da sole, proprio grazie al loro prezzo e ai loro contenuti. Secondo quanto riportato gli utenti ormai hanno preso questo gestore sul serio a tal punto da arrivare quasi a 12 milioni di utenti attivi.

I risultati dunque sono sotto gli occhi di tutti e anche le offerte disponibili, con la Flash 210 che scade proprio durante la giornata di oggi 16 gennaio 2025. Ovviamente ci sono anche altre due offerte molto interessanti che bisogna valutare perché garantiscono tanti contenuti.

Iliad: la nuova Flash 210 è disponibile ma per poche ore, ecco cosa offre

Iliad ha lanciato una nuova promozione a tempo limitato: la Flash 210. Questa offerta, disponibile fino al 16 gennaio, include 210 GB in 5G al costo di 9,99€ al mese. Come tutte le offerte Iliad, la tariffa include minuti e SMS senza limitie il prezzo è garantito per sempre, senza rimodulazioni.

La Flash 210 può essere attivata sia dai nuovi clienti che da chi è già utente Iliad. Tuttavia, chi è già cliente può scegliere questa promozione solo se ha attualmente un’offerta dal costo inferiore a 9,99€ al mese.

Altre offerte Iliad: Giga 120 e Giga 250

Oltre alla Flash 210, Iliad mantiene disponibili anche altre due offerte interessanti:

Giga 120: 120 GB in 4G a 7,99€ al mese con minuti e SMS illimitati;

120 GB in a con minuti e SMS illimitati; Giga 250: 250 GB in 5G a 11,99€ al mese, anch’essa con minuti e SMS senza limiti.

Da ricordare che queste offerte supplementari sono disponibili nella sezione dedicata alle offerte mobili sul sito ufficiale di Iliad. Qualcuno non le troverà in prima pagina, ma recandosi in alto si potrà scegliere proprio la sezione indicata.

Per chi non lo sapesse il prezzo originale della fibra ottica, in sconto a 19,99€ al mese per chi ha una promo da almeno 9,99€ come Iliad, è di 24,99 €. Bisogna solo andare sul sito ufficiale.