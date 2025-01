CoopVoce: solo 4 EURO al mese per la nuova EVO, la promo più amata

Distinguersi come operatore mobile non è semplice in un panorama strapieno di opportunità. Tra i virtuali però c’è un’azienda che sta tenendo in mano il pallino del gioco ormai da diversi anni a questa parte e si tratta di CoopVoce.

Le sue offerte sono un’esperienza eccezionale, in quanto garantiscono contenuti in quantità e prezzi che non cambiano mai nel tempo, peraltro molto bassi. CoopVoce ha presentato ultimamente una nuova offerta mobile chiamata EVO 20, pensata per chi cerca una promozione con un pacchetto dati più contenuto ma un prezzo particolarmente vantaggioso. Questa nuova tariffa punta ad attirare utenti da altri operatori, offrendo un servizio completo con un costo mensile bloccato.

Cosa include l’offerta EVO 20 di CoopVoce al suo interno

EVO 20 di CoopVoce garantisce un pacchetto completo e trasparente, pensato per chi utilizza lo smartphone in modo equilibrato. Ecco i dettagli:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 1000 SMS ogni mese;

ogni mese; 20 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Prezzo mensile di 4,90 € bloccato per sempre.

Attivazione gratuita fino al 5 febbraio 2025, CoopVoce continua a sorprendere

Chi attiva l’offerta EVO 20 entro il 5 febbraio 2025 potrà usufruire dell’attivazione gratuita, senza costi extra o vincoli nascosti.

Non ci sono dubbi sul fatto che questa offerta abbia un solo obiettivo: offrire il minimo indispensabile ad un prezzo competitivo, cosa che gli altri gestori non riescono a fare ormai da diversi anni a questa parte.

CoopVoce si distingue per la trasparenza e l’assenza di costi nascosti, con un prezzo garantito e fisso, elemento sempre più raro nel settore della telefonia. Sono queste dunque le caratteristiche che rendono un’offerta particolarmente appetibile anche per chi ha scelto in passato uno dei gestori migliori.

È questa la soluzione giusta per avere tutto senza spendere troppo. CoopVoce ha abituato i suoi utenti a questi standard, anche quando magari non si tratta di offerte strapiene di contenuti.