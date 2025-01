Iliad è uno dei gestori più attivi nel settore della telefonia. A tal proposito, per gli utenti intenzionati a cambiare gestore, l’operatore ha messo a disposizione un’offerta sensazionale. Si tratta di Iliad Flash 210. La promo offre minuti ed SMS illimitati. Con 210 GB di internet in 5G. La promo presenta il costo mensile vantaggioso di 9,99€. È importante ricordare che la promo Iliad sarà disponibile solo fino al 16 gennaio. Dunque, sono disponibili solo pochi giorni per procedere con l’attivazione.

Iliad: l’imperdibile promo con 210 GB mensili

Flash 210 si distingue per la sua straordinaria combinazione di vantaggi. Oltre al ricco piano tariffario mensile, Iliad offre anche una serie di opzioni extra che risultano particolarmente convenienti. Soprattutto considerando il suo prezzo competitivo. A tal proposito, l’offerta mette a disposizione 13 GB di traffico dati in roaming per i paesi dell’Unione Europea. Inoltre, sono compresi anche SMS e chiamate illimitate. In tal modo è possibile restare connessi anche all’estero senza intoppi.

Iliad dimostra anche un forte impegno verso la trasparenza delle sue proposte. Con Flash 210, infatti, non sono previsti costi nascosti o rimodulazioni. Il prezzo mensile rimane fisso. Ciò garantisce massima tranquillità e affidabilità. Per un’esperienza d’uso eccellente.

L’offerta è disponibile sia per i nuovi clienti che per chi desidera effettuare la portabilità del numero da un altro gestore. Inoltre, anche gli attuali clienti Iliad possono attivare Flash 210. Ciò richiedendo il cambio offerta in pochi passaggi. Attivare la promozione è semplice e veloce. È possibile procedere online. Recandosi sul sito web ufficiale di Iliad. In alternativa, gli utenti possono recarsi in uno degli Store dell’operatore presenti in tutta Italia. Il costo di attivazione è di 9,99€. Quest’ultimo comprende anche la nuova SIM.

L’offerta di Iliad rappresenta un’occasione imperdibile. Come accennato, l’offerta è disponibile fino al 16 gennaio (ore 17:00). Se siete interessati alla promo è importante procedere in fretta per non perdere tale occasione.