WhatsApp: il nuovo problema riguarda il microfono, fate attenzione

Un nuovo bug su WhatsApp sta creando problemi a molti utenti Android, rendendo le chiamate vocali più complicate del previsto. Sembra che il microfono smetta di funzionare improvvisamente quando l’app viene minimizzata o lo schermo si spegne, causando disagi durante le conversazioni.

Un bug che persiste da anni e che minaccia gli utenti WhatsApp

Già quattro anni fa questa situazione era stata segnalata, pertanto non ci ritroviamo di fronte ad una novità su WhatsApp. Il problema dunque potrebbe non essere mai stato risolto completamente e questo rappresenterebbe dunque una chiara ammissione di incapacità.

Il bug si manifesta su diversi modelli Android, indipendentemente dalla marca o dal sistema operativo aggiornato. Tutto funziona sempre allo stesso modo, ovvero con una chiamata vocale su WhatsApp. Diversi utenti hanno constatato che, nel bel mezzo di una telefonata tramite WhatsApp, uscendo dall’app e utilizzando altre funzionalità dello smartphone nel frattempo, il microfono smette di funzionare, con l’interlocutore dall’altro lato del telefono che non sentirà più nulla. Lo stesso vale anche se lo schermo si spegne durante la chiamata.

Nessuna soluzione definitiva al momento

Al momento, non esiste una soluzione definitiva per risolvere il bug. Diverse prove effettuate dagli utenti, come disinstallare e reinstallare l’app o aggiornare il sistema, non sembrano risolvere il problema. L’unico modo per evitare l’inconveniente, almeno per ora, è rimanere all’interno dell’app durante la chiamata, evitando di uscire o spegnere lo schermo.

Si tratta certamente di una problematica davvero incresciosa per chi utilizza lo smartphone per lavoro e dunque, anche durante le chiamate di WhatsApp, effettua altre operazioni con il suo dispositivo.

WhatsApp al lavoro su nuove funzionalità

Nonostante il bug, WhatsApp continua a lavorare su miglioramenti costanti. Di recente, nella beta per Android, sono state individuate tre nuove funzionalità che dovrebbero migliorare l’esperienza d’uso complessiva dell’app: