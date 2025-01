Nel panorama delle tecnologie emergenti, Haply si distingue come un pioniere nell’innovazione dei sistemi di puntamento 3D. L’azienda ha conquistato il prestigioso premio “Best Innovation” al CES. Ciò grazie al suo rivoluzionario prodotto consumer, il MinVerse. Quest’ultimo è stato progettato per ridefinire l’interazione con ambienti virtuali e applicazioni professionali. L’uso di mouse tradizionali non consente movimenti nello spazio tridimensionale. Ciò lascia un vuoto nel mercato dei dispositivi di input ad alta precisione. Per rispondere a tale esigenza, l’azienda ha sviluppato MinVerse e Inverse3.

Haply: nuovi dispositivi in arrivo

Il MinVerse, in particolare, si presenta come un mouse 3D dotato di feedback tattile. È stato ideato per offrire un controllo intuitivo e una precisione senza precedenti. Grazie a un sistema di articolazioni meccaniche, il MinVerse consente di muovere il puntatore nello spazio tridimensionale con estrema accuratezza. Ciò permette di superare i limiti dei controller VR tradizionali.

Il MinVerse si adatta a molteplici esigenze grazie alla compatibilità con vari accessori. Tra cui mouse 2D, controller VR, e trackball. Tale versatilità lo rende ideale per designer, artisti digitali e gamer. Il dispositivo integra anche un avanzato feedback aptico e un design ergonomico. Tali caratteristiche lo rendono perfetto per applicazioni che spaziano dalla modellazione 3D alla realtà virtuale.

La compatibilità con software come Blender, RoboDK e HARP, oltre all’offerta di API ad accesso aperto, rende il MinVerse particolarmente attraente per la comunità di sviluppatori. Attualmente disponibile in pre-vendita a 750 dollari. Con un prezzo finale previsto di circa 1.500 dollari.

Per gli utenti professionali che richiedono il massimo della precisione, Haply propone l’Inverse3. Tale controller aptico di alta gamma offre una risoluzione fino a 0,01 mm, Con una frequenza di aggiornamento di 4 kHz. Caratteristiche fondamentali per settori come la simulazione chirurgica e la micro-manifattura. L’Inverse3 supporta numerosi accessori e consente l’utilizzo simultaneo di due dispositivi. Con un prezzo che supera i 10.000 dollari, l’Inverse3 è chiaramente orientato a un mercato professionale.