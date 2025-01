CoopVoce presenta una promozione imperdibile disponibile fino al 5 febbraio, che permette di attivare l’offerta EVO 20 a un costo di soli 4,90 € al mese, per sempre. Questa offerta è stata pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca un servizio mobile completo, affidabile e conveniente. EVO 20 offre infatti 20 GB di traffico dati sulla rete mobile 4G alla massima velocità disponibile, minuti illimitati per chiamare senza pensieri e 1000 SMS, ideali per restare in contatto con chiunque. Il tutto si rinnova automaticamente ogni mese, lo stesso giorno, garantendo un prezzo fisso e immutabile nel tempo. CoopVoce, infatti, si distingue per non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti, offrendo trasparenza e serietà.

L’offerta EV0 20 di CoopVoce

L’attivazione di EVO 20 è gratuita per chi decide di passare a CoopVoce, rendendo la promozione ancora più allettante. È possibile richiedere la SIM comodamente online, scegliendo se riceverla direttamente a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio nazionale. Nel caso di spedizione a domicilio, sia la spedizione che l’attivazione sono gratuite, rendendo il passaggio al nuovo operatore particolarmente pratico. Anche chi preferisce il ritiro in negozio potrà beneficiare di un’attivazione gratuita.

Per chi è già cliente CoopVoce, è prevista la possibilità di passare a EVO 20 pagando un costo una tantum di 9,90 € per l’attivazione. Questa soluzione permette anche ai clienti abituali di accedere a un’offerta vantaggiosa e completa. Inoltre, EVO 20 include una serie di servizi aggiuntivi pensati per semplificare la vita degli utenti. Tra questi troviamo la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione, il servizio LoSai di Coop per non perdere chiamate importanti e l’assistenza, disponibile sia tramite l’app che via chat con uno specialista. Non mancano misure di sicurezza, come il blocco automatico dei numeri a sovraprezzo, per una maggiore tranquillità.

Grazie a EVO 20, CoopVoce propone un piano tariffario trasparente, senza vincoli o costi extra, perfetto per chi cerca qualità e convenienza senza compromessi.