La saga di Assassin’s Creed si sta preparando ad accogliere un nuovo capitolo principale con Shadows. Il titolo sarà ambientato nel Giappone Feudale, una location a lungo attesa dai giocatori che ben si sposa con le tematiche della saga. Tuttavia, Ubisoft ha annunciato un ulteriore rinvio causando un certo malcontento nella community.

Per fortuna, gli appassionati del franchise possono consolarsi con una bella ed inaspettata notizia. Stando ad un nuovo report, la software house starebbe lavorando ad un remake di Assassin’s Creed Black Flag.

Le indiscrezioni riguardanti questo capitolo si stanno susseguendo dall’inizio dell’anno ma non è chiaro lo stato dello sviluppo. Inizialmente si pensava ad un progetto nella fase embrionale o comunque all’inizio dello sviluppo ma secondo le ultime voci, il titolo potrebbe far contenti i giocatori arrivando ben prima di quanto preventivato.

Ubisoft vuole rendere Assassin’s Creed Black Flag un titolo next-gen grazie ad un Remake completo del gioco

Il team di Insider Gaming ha ricevuto alcune note approfondite riguardo il progetto che, però non può condividere apertamente. Tuttavia, dai documenti emerge che lo sviluppo è a buon punto e potrebbe essere molto vicino alla conclusione dei lavori.

Il precedente rinvio di Assassin’s Creed Shadows ha comportato un cambiamento nei piani di Ubisoft e non è chiaro se anche il nuovo ritardo accumulato causerà nuovi slittamenti per la serie. Tuttavia, il debutto del remake di Assassin’s Creed Black Flag potrebbe essere utilizzato dalla software house per colmare qualche buco tra le uscite.

Infatti, il possibile debutto è atteso per novembre 2025, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Chi ha potuto ammirare i primi gameplay parla di un’esperienza di gioco completamente rinnovata grazie al motore grafico Anvil di nuova generazione.

Inoltre, il titolo sarà affiancato anche dal rilascio di un gioco orientato al multiplayer conosciuto con il nome in codice Invictus. Non resta che attendere maggiori dettagli che, speriamo, non tarderanno ad arrivare.