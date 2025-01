Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Shadows non uscirà il 14 febbraio come precedentemente comunicato. Il titolo dedicato alla saga degli Assassini è stato nuovamente rinviato come si può leggere in una nota pubblicata sui canali social del publisher.

Nel comunicato ufficiale viene indicata la nuova data di lancio che, questa volta, è fissata per il 20 marzo. Considerando che la data iniziale per l’arrivo sugli scaffali era prevista per il 12 novembre 2024, questo diventa il secondo rinvio e si spera possa essere l’ultimo.

Lo slittamento di circa un mese consentirà, a detta di Ubisoft, di ultimare al meglio lo sviluppo e consentire agli utenti di avere tra le mani un prodotto completo. L’azienda ha ascoltato i vari feedback ricevuti in questi mesi e punta a ripagare la fiducia dei giocatori.

Nei piani della software house, i giocatori potranno vivere un’esperienza unica sin dal primo contatto ufficiale con Assassin’s Creed Shadows. L’esperienza promessa da Ubisoft è immersiva e di altissima qualità e speriamo davvero che l’azienda riesca a mantenere la promessa.

Sebbene nella nota non venga citato direttamente, il rinvio potrebbe essere legato alla complicata situazione interna di Ubisoft. L’azienda sta vivendo una ristrutturazione importante per riorganizzare il gruppo e tagliare i costi superflui.

Questi cambiamenti influenzano direttamente e indirettamente gli studi di sviluppo concentrati sui vari giochi, perfino quelli ormai prossimi al lancio. Concedere un ulteriore mese di sviluppo rappresenta un importante investimento che l’azienda spera possa essere ripagato sotto forma di vendite del titolo.

Inoltre, siamo certi che la complicata situazione di Ubisoft risente anche delle sempre più insistenti voci di una possibile vendita della software house. Alcuni portavoce hanno confermato che dei consulenti sono al lavoro per valutare diverse tipologie di ristrutturazione e trasformazione, senza tralasciare opzioni.