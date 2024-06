In occasione dell’Xbox Games Showcase 2024, Ubisoft ha mostrato un interessante filmato dedicato ad Assassin’s Creed Shadows. Il nuovo titolo della saga degli Assassini ha già impressionato con il trailer di lancio ma il nuovo video permette di ammirare finalmente il gameplay.

Gli sviluppatori hanno condiviso su YouTube un filmato che mostra oltre 10 minuti di gioco. Grazie a questo video, possiamo apprezzare il lavoro svolto sia sulle meccaniche di gioco che sulle ambientazioni del Giappone Feudale.

Gli utenti, sin dalle prime immagini mostrate, si sono chiesti come sarebbe stata gestita la presenza di due protagonisti. Ubisoft ha risposto nel migliore dei modi, mostrando Yasuke e Naoe in azione.

Assassin’s Creed Shadows stupisce gli appassionati per dettagli e giocabilità nel video gameplay mostrato da Ubisoft

La prima parte del video permette di familiarizzare con Yasuke. Trattandosi di un samurai dall’enorme forza, il suo stile di gioco è più votato agli scontri diretti con gli avversari utilizzando le armi pesanti per rompere la loro guardia.

Sconfitti tutti i nemici presenti nell’area, la missione prosegue per raggiungere l’obiettivo prefissato. Ad un certo punto, Yasuke viene raggiunto da Naoe per completare la missione di assassinare il Daimyo locale. La scelta su quale personaggio utilizzare per il proseguo della missione sarà libero e il giocatore dovrà scegliere direttamente tra i due protagonisti.

Come ribadito a video da entrambi i personaggi, scegliere l’una o l’altra opzione cambierà radicalmente l’approccio alla missione. Giocare con Yasuke comporterà un assalto diretto alla fortezza mentre, scegliendo Naoe si opterà per un approccio stealth.

Infatti, Naoe è una shinobi che punta tutto sull’infiltrazione silenziosa ed è la modalità che si vedrà nel filmato. Questa fase del gameplay è diametralmente opposta a quella mostrata in precedenza. Bisognerà sfruttare il buio e le coperture per aggirare gli avversari, ricorrendo alla loro eliminazione solo se strettamente necessario. In questo modo sarà possibile avvicinarsi al Daimyo e completare l’incarico.

Tuttavia, una volta commesso l’assassinio, non sarà possibile combattere a lungo. Infatti, Naoe non può contare sulla forza e sulla resistenza di Yasuke. Una volta terminato l’incarico bisognerà fuggire per non essere sopraffatti dalle forze nemiche.