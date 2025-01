Apple è solita aggiornare e rinnovare i propri iPhone da una generazione all’altra, introducendo novità software e hardware. Ne è un esempio il pulsante Action che permette agli utenti di avere un pulsante fisico multifunzione per attivare funzionalità diverse a seconda dell’utilizzo.

Tuttavia, l’azienda della mela punta a creare un’esperienza utente sempre unica e funzionale. Per questo motivo, gli analisti di settore si aspettano che Apple possa introdurre negli iPhone di nuova generazione un sistema Face ID sotto il display.

Questa soluzione è stata ventilata nel 2023 da Ross Young, analista dell’industria dei display. Si pensava che la rivoluzione sarebbe arrivata con iPhone 17 Pro ma così non è stato. A distanza di qualche mese, nel corso del 2024, è emerse l’indiscrezione che i tecnici di Cupertino avessero rinviato il Face ID sotto il display al 2026.

Apple punta a stupire tutti con gli iPhone 18, i prossimi flagship non avranno la Dynamic Island in quanto i sensori del Face ID saranno posizionati sotto il display

I candidati più probabili per integrare la nuova tecnologia sono iPhone 18 Pro e Pro Max il cui debutto è atteso il prossimo anno. Ricordiamo che, allo stato attuale, si tratta di indiscrezione non confermate che potrebbero subire variazioni a seconda delle esigenze aziendali.

Inoltre, secondo le precedenti dichiarazioni di Ross Young, passare al Face ID sotto il display comporterebbe anche un ulteriore cambiamento tecnico per Apple. Anche la fotocamera frontale verrebbe spostata sotto il display insieme ai sensori ottici e infrarossi.

Il vantaggio di avere la sensoristica del Face ID e della fotocamera sotto il display è quello di poter contare su un pannello che copre l’intera superficie frontale. Il risultato finale sarebbe del tutto simile a quanto ottenuto da Nubia con la serie Z70 e i modelli precedenti dotati di Under Display Camera (UDC).

Se questa tecnologia verrà implementata, Apple potrà salutare la Dynamic Island e garantire un rapporto tra display e superficie molto alto. Non resta che attendere gli sviluppo da parte di Apple su questa tecnologia che si preannuncia rivoluzionaria sia per la tecnologia che per lo stile degli iPhone di nuova generazione.