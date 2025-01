La mobilità elettrica si arricchisce di una nuova soluzione tecnologica. Stiamo parlando delle batterie agli ioni di sodio. A guidare questa innovazione è Yadea. Il famoso colosso cinese delle due ruote, che ha appena annunciato una serie di scooter elettrici equipaggiati con questo tipo di batterie. Durante l’evento “Yadea-SodiumElectric Vehicle” a Hangzhou, l’azienda ha svelato i nuovi modelli. Per poi sottolineare i numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia al sodio.

Yadea: prezzi competitivi e innovazione al servizio della mobilità urbana

Secondo Yadea, le batterie agli ioni di sodio rappresentano una scelta sostenibile e versatile. Ciò perché, grazie all’uso di materiali più facilmente reperibili, si riducono i costi di produzione e i rischi dell’impatto ambientale. Garantiscono poi anche un’eccellente resistenza al freddo, mantenendo oltre il 92% della loro capacità operativa a -20°C. Ed è stato assicurato che la loro durata complessiva possa raggiungere fino a 5 anni, con circa 1.500 cicli di ricarica garantiti. A tal proposito, il tempo di alimentazione, un aspetto spesso critico, è stato ridotto notevolmente. Infatti l’80% della carica può essere ora ottenuta in appena 15minuti.

La nuova serie di scooter Yadea comprende modelli. Tra cui il Q1 (4390€) e il GuannengQ50 (572€). Quest’ultimo dispone di un motore da 400W, raggiunge una velocità massima di 25km/h. In più offre un’autonomia di circa 70km grazie a una batteria da 48V e 24Ah. Anche se le specifiche tecniche possono sembrare modeste rispetto ai modelli più avanzati, questi scooter sono progettati per un uso prettamente urbano. Dunque assolutamente ideale su percorsi brevi e pianeggianti.

Accanto ai veicoli, Yadea ha presentato anche il suo “Huayu JiNa Supercharging Ecosystem”. Ovvero, una rete di stazioni di ricarica intelligenti. Questi accelerano i tempi di ricarica, ma monitorano anche lo stato di salute delle batterie. Oltre ad essere in grado di individuare eventuali problemi per garantire sicurezza e affidabilità.

Nonostante alcuni limiti a tecnologia agli ioni di sodio sembra quindi essere particolarmente adatta per piccoli veicoli elettrici. I suoi vantaggi la rendono una soluzione promettente per il futuro.