Concluso il 2024 è arrivato il momento di tirare le somme anche per quanto riguarda il mercato della telefonia, in attesa della sua fusione con Fastweb, Vodafone si è riconfermata il punto di riferimento del mercato italiano per quanto riguarda la telefonia mobile, l’azienda è infatti in grado di garantire una rete mobile con prestazioni eccellenti, a comunicarcelo è nPerf La cui indagine ha confermato la prima posizione dell’operatore tramite uno Score che ha mostrato un passo in avanti nettamente superiore rispetto ai rivali.

L’operatore vestito di rosso infatti vanta la rete migliore d’Italia che in alcuni casi ha mostrato un vantaggio con i diretti concorrenti davvero importante soprattutto per quanto riguarda la velocità in download in 5G, vediamo che cosa è venuto fuori.

Un baratro di distacco

Vodafone si conferma leader per quanto riguarda il mercato della telefonia in Italia, l’indagine è stata condotta tramite test effettuati dal primo all’ultimo dell’anno del 2024 e chiarisce le ottime performance totalizzate dall’operatore, quest’ultimo infatti ha uno score di ben 94.836 punti, valore che ha superato quello ottenuto nel 2023 chiuso con 94.540 punti, effettivamente Vodafone ha ottenuto il punteggio più alto per quanto riguarda la velocità in download con un valore medio di 117 Mb per secondo e ha conquistato la prima posizione anche per quanto riguarda la velocità di upload, con un valore medio che si attesta intorno ai 19 Mb per secondo, prima posizione anche per la latenza che ha rivelato una media di 38,19 ms, segnando Vodafone come unico operatore italiano a scendere al di sotto dei 40 ms.

Anche i valori per quanto riguarda la connettività 5G mostrano un divario notevolissimo, Vodafone riesce a toccare quota 243 Mb per secondo per quanto riguarda il download mentre TIM, seconda nella classifica, si ferma a 167 Mb per secondo, quindi il distacco è senza dubbio notevole ed evidente, di conseguenza, se state cercando attualmente un operatore in grado di offrire una rete davvero senza eguali, Vodafone è ciò che stavate cercando.