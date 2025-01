Snapdragon 8s Elite sarà il nuovo processore da battere, le specifiche

Il nuovo processore in arrivo pronto a mescolare di nuovo le carte in tavola appartiene ancora una volta a casa Qualcomm. Si tratta del prossimo Snapdragon 8s Elite, il quale con tutta probabilità si prenderà il primo posto nella sua fascia di competenza per via della sua potenza che però, ricordiamo, non supererà il top assoluto Snapdragon 8 Elite. Stando a quanto riportato infatti ci saranno significative differenze proprio all’interno dell’architettura del CPU.

Prestazioni di alto livello, ma non è un top assoluto: questo è Snapdragon 8s Elite

Sebbene il nome possa trarre in inganno, il Snapdragon 8S Elite non sarà identico al recente Snapdragon 8 Elite. Le differenze principali riguardano l’architettura della CPU:

Lo Snapdragon 8 Elite utilizza i core Oryon , sviluppati internamente da Qualcomm per ottenere un enorme salto prestazionale;

, sviluppati internamente da Qualcomm per ottenere un enorme salto prestazionale; Il nuovo 8S Elite, invece, utilizzerà una configurazione più simile all’8 Gen 3, con core Cortex-X4 e A720.

Le prestazioni? Ottime, ma leggermente inferiori rispetto al top di gamma. Un test Geekbench ha rivelato un punteggio di 1.967 punti in single-core e 5.827 punti in multi-core. Per fare un confronto:

Snapdragon 8 Gen 3 : 2.100 e 6.600 punti circa;

: 2.100 e 6.600 punti circa; Snapdragon 8 Elite: 3.200 e 10.200 punti circa.

Novità anche per la GPU: debutta la Adreno 825

A livello grafico, il Snapdragon 8S Elite sarà equipaggiato con una GPU Adreno 825, una nuova variante ancora non annunciata ufficialmente da Qualcomm. Per ora, non ci sono dettagli tecnici, ma dovrebbe garantire prestazioni elevate, anche se inferiori rispetto al chip top di gamma.

Quando arriverà il nuovo Snapdragon 8s Elite

Tutto sembra essere pronto proprio per questo 2025, con il processore di Qualcomm che vedrà la luce entro i primi tre mesi dell’anno. Per chiarire ancora una volta il discorso, andrà ad equipaggiare smartphone potenti ma non i top di gamma veri e propri. Particolare attenzione è da concentrare su dispositivi di casa Xiaomi, Oppo e Vivo.