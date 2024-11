Raggiungere un’efficienza ottimale è sicuramente l’obiettivo dei costruttori che hanno deciso di introdurre nella propria gamma di veicoli anche modelli elettrici. Tante volte abbiamo sentito parlare di autonomia e di tempi di ricarica delle nuove auto elettriche che, tante volte, proprio sotto questo aspetto non convincono ancora gli utenti. Una novità importante, però, adesso arriva da parte di CATL.

Realtà che ormai conosciamo bene grazie al lavoro che porta avanti da tempo con l’obiettivo di realizzare soluzioni ottimali. Soluzioni che puntano ad offrire prestazioni ottimali sui veicoli elettrici. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo dedicato a CATL alcune delle novità annunciate di recente.

CATL: nuova batteria agli ioni di sodio

Ormai da alcuni anni l’azienda cinese CATL propone batterie agli ioni di sodio da implementare sui veicoli a propulsione elettriche. A tal proposito è sempre importante ricordare che le sfide e gli ostacoli in fase di progettazione e realizzazione sono sempre tanti.

La novità più importante riguardante l’azienda cinese è proprio la realizzazione di una batteria agli ioni di sodio in grado di funzionare anche in caso di basse temperature. Un vero e proprio passo avanti raggiunto grazie ad un duro e dettagliato lavoro portato avanti da esperti. Secondo quanto riportato dalla stampa cinese, il Chief Scientist di CATL, ha annunciato che la seconda generazione delle batterie agli ioni di sodio sarà lanciata nel corso del 2025.

E’ stato proprio lo stesso Wu Kai ad anticipare alcuni dei dettagli che andranno a contraddistinguere la nuova generazione. Nello specifico, il Chief Scientist di CATL ha dichiarato che i nuovi accumulatori saranno in grado di funzionare anche temperature estremamente basse. Si parla addirittura di una resistenza ottimale, tanto da poter effettuare una ricarica anche in caso di temperature a -40 gradi. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti in merito alla speciale novità dell’azienda cinese.