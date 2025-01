Tesla ha presentato in Cina una nuova versione della Model Y. Il restyling è conosciuto con il nome in codice Juniper e presenta un nuovo design degli esterni, oltre a nuove feature negli interni pur mantenendo la scocca attuale della vettura.

Sebbene il debutto della nuova Model Y Juniper sia previsto verso marzo esclusivamente in Cina, dalla Germania arrivano interessanti indiscrezioni in merito alla commercializzazione della vettura in Europa. Infatti, sembrerebbe che l’azienda di Elon Musk abbia avviato la produzione preliminare presso la Gigafactory di Berlino.

La conferma è arrivata direttamente da Tesla attraverso alcuni portavoce ai colleghi delle testate tedesche. Considerando che la nuova Model Y è in fase di produzione in Germania, possiamo immaginare che l’annuncio ufficiale della disponibilità nel Vecchio Continente sia molto vicino.

Tesla potrebbe presentare la nuova Model Y Juniper anche in Europa molto presto, la produzione è partita nella Gigafactory di Berlino

Considerando che Elon Musk è un abile uomo di spettacolo, ci aspettiamo che l’annuncio ufficiale potrebbe essere seguito dalla consegna dei primi modelli prodotti ai rispettivi proprietari. Tesla ha già tenuto eventi di lancio particolari e spettacolari e un restyling così importante potrebbe essere celebrato in modo importante.

Infatti, la Model Y Juniper è pensata per creare una connessione più profonda tra i prodotti Tesla, prendendo in prestito elementi estetici da Cybertruck e Cybercab. Il nuovo frontale, più basso per esigenze aerodinamiche cambia la vista frontale del SUV mentre le nuove soluzioni per gli interni sono pensate per garantire il massimo comfort ed abitabilità agli occupanti.

In Cina, l’azienda di Elon Musk ha presentato due versioni, la prima è dotata di trazione posteriore e motore elettrico da 220 kW (299 CV) con una batteria da 62,5 kWh. La seconda, invece, vanta la trazione integrale garantita da due motori elettrici rispettivamente da 137 kW (186 CV) e 194 kW (264 CV). In questo caso, la batteria è da 78,4 kWh.

Purtroppo, non abbiamo informazioni certe sulla data di presentazione ufficiale della vettura per l’Europa. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.