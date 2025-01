Quando si parla della casa automobilistica di Elon Musk le sorprese non terminano mai. Tesla è un marchio che da anni attira l’attenzione di tutti gli appassionati. Non a caso, grazie ai suoi modelli con prestazioni eccellenti e servizi messi a disposizione degli utenti che rendono l’intera esperienza del tutto ottimale. Tra le novità del marchio statunitense, c’è la nuova Tesla Model Y Juniper, modello su cui il costruttore ha effettuando un vero e proprio restyling.

Proprio nei giorni scorsi il marchio Tesla ha deciso di presentare il restyling ma di renderlo disponibile, per il momento, solamente per il mercato cinese. Paese da cui ci arrivano importanti dettagli e novità in merito. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti le caratteristiche che sono state rese note.

Tesla Model Y Juniper: alcuni dettagli del restyling dalla Cina

Un restyling, quello su cui ha lavorato la casa automobilistica Tesla, che punta a portare sul mercato un modello ottimizzato rispetto al passato. Veniamo a conoscenza di alcuni importanti dettagli grazie alla pubblicazione, da parte il sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese della scheda della nuova Tesla Model Y.

Con 4.797 mm di lunghezza, 2.129 mm di larghezza e 1.624 mm di altezza, la Model Y viene presentata con un restyling che mostra un cambio di look. Cambio di look che riguarda principalmente il frontale totalmente ridisegnato. Non a caso, infatti, non passa adesso inosservata la firma luminosa che per alcuni dettagli ricorda quella già vista sul pick-up Cybertruck.

Per quanto riguarda il powertrain, grazie al MIT scopriamo che delle due versioni disponibili, la Tesla Model Y RWD adotta il motore elettrico 3D6 da 299 CV e una batteria da 62,5 kWh. In questo caso, l’autonomia è di 593 km. Il modello Long Range implementa motori elettrici 3D3 e 3D7 da 186 CV 264 CV accompagnati da una batteria da 78,4 kWh che offre 719 km di autonomia.