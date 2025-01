Al CES 2025 di Las Vegas, Schlage ha fatto parlare di sé con la presentazione di una serratura smart davvero particolare, la Schlage Sense Pro. Non si tratta solo di un dispositivo che sblocca la porta senza bisogno di chiavi o mani libere, come ci si potrebbe aspettare. Questa serratura va oltre, riuscendo a capire le intenzioni dell’utente. Sembra fantascienza, ma in pratica vuol dire che la serratura si apre solo quando percepisce che chi si avvicina lo sta facendo con l’intento di entrare. Niente più porte che si sbloccano per errore solo perché si è passati troppo vicino.

Schlage Sense Pro, la serratura che sa cosa vuoi

La tecnologia dietro questa funzionalità si chiama UWB, cioè Ultra-Wideband, ed è la stessa che Apple usa per i suoi AirTag. Rispetto al Bluetooth, che è ancora largamente usato per i dispositivi smart, l’UWB permette di scambiare molti più dati in meno tempo. È proprio grazie a questa capacità che la serratura riesce a “dialogare” con lo smartphone dell’utente, analizzando dettagli come la velocità e la direzione con cui ci si avvicina alla porta. Così, la serratura capisce se aprire o rimanere chiusa.

Ma non è tutto. La Schlage Sense Pro supporta anche Matter, il nuovo standard per la smart home sviluppato dai giganti della tecnologia come Apple, Google, Amazon e Samsung. Questo garantisce che la serratura possa essere facilmente integrata con altri dispositivi intelligenti di casa, offrendo un sistema sempre più connesso e funzionale.

Insieme alla serratura, Schlage ha lanciato anche una versione aggiornata dell’app Schlage Home, disponibile sia per iOS che Android. L’app promette una gestione più intuitiva e completa di tutte le serrature intelligenti installate, con la possibilità di bloccarle tutte insieme con un solo tocco.

Con la Sense Pro, Schlage non solo ha portato un’innovazione tecnologica interessante, ma ha anche mostrato una visione molto pratica del futuro della sicurezza domestica, in cui tecnologia e comfort vanno di pari passo.