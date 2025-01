Sono diversi ormai i costruttori del settore delle quattro ruote che decidono di effettuare un restyling ai modelli presenti nella propria gamma di veicoli. Restyling che consente di modificare il design e, molte volte, di apportare dei miglioramenti che vengono sempre più apprezzati dagli appassionati del brand in questione. Oggi parliamo della casa automobilistica Tesla che, come sappiamo, ha deciso di effettuare un importante restyling sulla sua Model Y Juniper.

Restyling che il costruttore statunitense ha finalmente presentato dopo tanta attesa. Secondo quanto diffuso, per il momento è disponibile solamente per la Cina. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito che la casa automobilistica Tesla ha svelato.

Tesla Model Y Juniper: i dettagli del restyling

La casa automobilistica di Elon Musk ha finalmente deciso di presentare il restyling della sua Model Y con nome “Juniper”. Ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati, alcuni dettagli importanti riguardanti il SUV arrivano direttamente dalla Cina. Come anticipato in apertura, per il momento, è proprio quello cinese il mercato in cui Tesla ha reso disponibile il restyling del veicolo.

A svelare alcuni dettagli non è la casa automobilistica statunitense, bensì la pagina web del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese. E’ proprio sul sito web che la scheda della nuova Tesla Model Y è apparsa e ci consente di venire a conoscenza di importanti informazioni.

La nuova Tesla Model Y Juniper cambia dunque look grazie alla presenza di un frontale che è stato completamente ridisegnato dal costruttore. Modifiche anche per quanto riguarda il posteriore. Non passa infatti inosservata la presenza di fari a forma di C uniti da una barra luminosa. Il lavoro di restyling da parte di Tesla ha interessato anche gli interni.

Quel che sappiamo, inoltre, è che la Tesla Model Y Juniper viene proposta in due versioni, una con singolo motore elettrico e batterie LFP e l’altra con doppio motore, trazione integrale e batterie NMC. Nello specifico, la Model Y RWD dispone di un motore elettrico 3D6 da 299 CV accompagnato da una batteria da 62,5 kWh, mentre la versione Long Range ha due motori elettrici 3D3 e 3D7 da 186 CV e 264 CV e non manca la presenza di una batteria da 78,4 kWh.