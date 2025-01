Manca sempre meno al 22 gennaio, giorno in cui Samsug terrà l’evento Galaxy Unpacked 2025. Il keynote organizzato dal gigante coreano sarà il palcoscenico in cui l’azienda svelerà al mondo i chiacchieratissimi Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra.

I tre flagship del brand sono oggetto di indiscrezioni continue da ormai molte settimane e, a distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, le voci si stanno ulteriormente intensificando. Grazie ad un nuovo report trapelato in rete, possiamo conoscere le varie opzioni di memoria pensate da Samsung per i tre device.

Il produttore coreano permetterà agli utenti di scegliere tra 256 GB e 512 GB per Galaxy S25 e il Galaxy S25+. Il Galaxy S25 Ultra, invece, sarà disponibile in tre varianti, 256 GB, 512 GB e 1 TB per gli utenti più esigenti in termini di spazio.

La famiglia Galaxy S25 è sempre più vicina e grazie ad un nuovo report possiamo scoprire le colorazioni e i tagli di memoria

Per quanto riguarda la memoria RAM, non sono trapelate conferme ufficiali ma sembrerebbe che Samsung sia intenzionata ad aumentare il taglio minimo. Potrebbe scomparire la versione da 8GB in favore di 12 di RAM come versione base per tutti i modelli. Ci aspettiamo la possibilità che nella configurazione più prestazionale si potrà arrivare anche a 16 GB di RAM.

Inoltre, le indiscrezioni lanciate da Ishan Agarwal su X (ex Twitter) hanno permesso di individuare quali saranno le colorazioni dei tre top di gamma. Per i Galaxy S25 e S25+ ci aspettiamo sei tonalità differenti: Blu Nero, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Mint e Navy o Icy Blue.

La presentazione ufficiale del 22 gennaio permetterà di svelare anche la data di commercializzazione e ci aspettiamo che le vendite a livello globale inizieranno dopo qualche giorno. Più precisamente, intorno al 3 febbraio inizieranno le consegne dei pre-ordini mentre dal 9 febbraio partiranno le vendite ufficiali.