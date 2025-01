Samsung continua a stuzzicare l’interesse degli appassionati con la sua nuova serie Galaxy S25. Tra le novità in arrivo, vi è il GalaxyS25 Slim, apparso proprio di recente sulla piattaforma Geekbench. Il dispositivo, identificato dal codice modello SM-S937U, è equipaggiato con il SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy, che offre una velocità di clock fino a 4,47GHz. A completare le specifiche tecniche vi sono 12GB di RAM e il sistema operativo Android 15. Oltre che una serie di configurazioni che promettono prestazioni elevate.

Samsung Galaxy S25 Ultra: una rivoluzione nella fotografia mobile

Nonostante le alte aspettative però i punteggi riportati dal Galaxy S25 Slim sono inferiori rispetto a quelli del GalaxyS25Ultra. Con 3.005 punti in single-core e 6.945 in multi-core, lo smartphone sembra essere ancora in fase di sperimentazione, trattandosi appunto di un prototipo. Questa versione più compatta potrebbe rappresentare un’opzione interessante per chi cerca un mix tra performance e praticità. Senza però sacrificare le innovazioni tipiche della serie GalaxyS25.

Se il Galaxy S25 Slim attira l’attenzione per la sua compattezza, il GalaxyS25Ultra promette di ridefinire gli standard nel campo della fotografia mobile. A tal proposito secondo il leaker Ahmed Qwaider, il nuovo modello offrirà una qualità d’immagine notevolmente migliorata rispetto al GalaxyS24 Ultra. La fotocamera ultrawide, in particolare, garantirà immagini fino a quattro volte più dettagliate. Ciò grazie a un utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale.

Samsung introdurrà anche una nuova funzione chiamata “Audio Eraser“, progettata per eliminare i rumori indesiderati dai video. In più, l’ S25 Ultra supporterà la registrazione in formato log. In modo da offrire ai professionisti maggiore controllo su colori. La gestione degli obiettivi sarà poi più fluida e intuitiva, probabilmente anche grazie all’efficienza dello Snapdragon 8 Elite.

La presentazione ufficiale dei Galaxy S25, GalaxyS25+ e GalaxyS25Ultra è prevista per il 22 gennaio. Il GalaxyS25Slim, invece, potrebbe debuttare tra aprile e maggio. Aggiungendo ulteriore interesse a una nuova serie che si preannuncia ricca di innovazioni.