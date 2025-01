L’intelligenza artificiale è pian piano diventata una soluzione che le aziende hanno deciso di implementare per ottimizzare servizi offerti agli utenti ma anche come alternativa all’impiego di lavoratori nella produzione. Un esempio, a tal proposito, è l’azienda svedese Klarna che nel corso dell’ultimo anno non ha assunto dipendenti.

Secondo quanto avrebbe dichiarato il CEO dell’azienda svedese di fintech, l’integrazione dell’intelligenza artificiale ha consentito di svolgere il lavoro che prima veniva svolgo dall’uomo se non di più. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e le conseguenze di tale decisione.

Klarna: intelligenza artificiale per sostituire l’uomo

La scelta di introdurre l’intelligenza artificiale all’interno delle aziende sembrerebbe essere ormai non del tutto raro. Sono sempre di più, infatti, le realtà che decidono di ricorrere all’AI per ridurre il personale da assumere. In merito a quello che sappiamo su Klarna, sembrerebbe che l’azienda abbia deciso di integrare ChatGPT di OpenAI. Assistente che sarebbe in grado di svolgere il lavoro che svolgerebbero 700 agenti a tempo pieno.

Ma quali potrebbero essere le conseguenze di un tale rimpiazzamento? Scegliere di introdurre l’intelligenza artificiale e di eliminare i dipendenti, purtroppo, potrebbe non avere un finale positivo sia per i dipendenti che per i CEO. A temere di perdere il proprio posto è, adesso, anche lo stesso CEO di Klarna.

Secondo quanto affermato da alcuni ricercatori, non manca la possibilità che in un’era in cui l’intelligenza artificiale la fa da padrona i CEO potrebbero scomparire. Non a caso, infatti, l’ex direttore del Computer Science and AI Lab del MIT, Anant Agarwal, ha dichiarato che ben l’80% del lavoro attualmente svolto da CEO può essere sostituito dall’AI.

Se al momento l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle aziende sembrerebbe semplificare e ridurre i carichi di lavoro per il personale, non sappiamo quali potrebbero essere i riscontri nei prossimi anni. Non solo i dipendenti, ma anche i CEO verranno piazzati fuori dalle grandi aziende?