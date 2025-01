Tanti i temi affrontati nel corso dell’ultima puntata del podcast di Joe Rogan. Una puntata della durata di circa tre ore in cui ha preso parte, come ospite, anche Mark Zuckerberg. Tra le varie tematiche che sono state affrontate in The Joe Rogan Experience non sono mancati alcuni accenni fatti dall’imprenditore statunitense a Apple e all’ex presidente degli Stati Uniti.

A non passare certamente inosservate alcune affermazioni fatte dallo stesso Zuckerberg. Uno Zuckerberg che avrebbe accusato l’azienda Apple di non contraddistinguersi più come una volta a causa della sua poca attuale innovazione. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Zuckerberg: attacco diretto a Apple

Ospite dell’ultima puntata del podcast di Joe Rogan, Mark Zuckerberg ha preso parte a discussioni su diversi temi ma non sono mancate le accuse rivolte al Colosso di Cupertino.

Secondo quanto affermato dall’informatico e imprenditore statunitense, sembrerebbe che Apple si sia seduta sugli allori. Nello specifico, Zuckerberg ritiene che le vendite degli iPhone non stiano migliorando anno dopo anno. Crede, infatti che stiano diminuendo a causa del fatto che ogni generazione non sia tanto diversa dalle precedente: per questa ragione le persone fanno passare più tempo rispetto a prima per effettuare un upgrade.

Le affermazioni di Zuckerberg, dunque, non sono passate inosservate ma arrivano in un momento in cui i risultati ottenuti da Apple rivelano che la situazione sia piuttosto positiva. I dati diffusi dall’azienda Apple in merito ai risultati trimestrali mostrano una capitalizzazione di mercato da quasi 4.000 miliardi di dollari. Non a caso, infatti, gli utili del quarto trimestre dell’anno fiscale 2024 hanno consentito all’azienda statunitense di avvicinarsi ad un record di circa 95 miliardi di dollari di fatturato.

Un attacco, dunque, lanciato nel corso dell’ultima puntata del podcast di Joe Rogan che arriva in un momento in cui il colosso della Silicon Valley ottiene ottimi risultati.