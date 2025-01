Le biciclette elettriche stanno rapidamente conquistando il mercato, e la DUOTTS N26 si distingue per le sue caratteristiche uniche. Tutte pensate per chi cerca una bici elettrica pronta a sfidare i percorsi più impegnativi. Equipaggiata con un doppio motore elettrico, uno sul mozzo anteriore e l’altro su quello posteriore, questa eBike è progettata per offrire una trazione superiore su terreni accidentati. Come strade sterrate o sentieri di montagna. I motori, ciascuno con una potenza di 750W e una coppia di 65Nm, permettono di affrontare pendenze estreme fino a 55 gradi. In più l ciclista può adattare la potenza alle necessità del momento. Ciò grazie alla possibilità di disattivare il motore anteriore tramite un semplice pulsante. Garantendo così una guida eccellente in ogni condizione.

DUOTTS N26: tecnologia avanzata e comfort al top per ogni ciclista

L’autonomia è uno degli aspetti che più colpisce della DUOTTS N26. La sua batteria Samsung da 48V 20Ah, offre infatti circa 100-120km di percorrenza. In più si ricarica completamente in un arco di tempo che varia tra le 8 e le 10 ore. Tale caratteristica la rende ideale per escursioni prolungate in natura, senza doversi preoccupare troppo della ricarica. Il peso della bici si aggira intorno ai 40kg. Valore che risulta essere bilanciato dalla robustezza del telaio in alluminio e dal sistema di sospensioni. I quali assorbono gli urti su terreni irregolari. Con una capacità di carico fino a 150kg, la DUOTTS N26 è adatta a ciclisti di diverse corporature. Con un range di altezza che va dai 165 ai 200cm.

Oltre alla potenza, la DUOTTSN26 offre una serie di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di guida. Tra queste vi è il display a colori, montato sul manubrio. Il quale fornisce informazioni in tempo reale sulla velocità, sull’autonomia residua e sul livello di assistenza elettrica. In più, l’app dedicata consente di connettere la bici al proprio smartphone tramite Bluetooth. In modo da personalizzare i parametri di funzionamento della bici in base al tipo di percorso. I ciclisti possono scegliere poi tra cinque diversi livelli di assistenza alla pedalata. Rendendo la guida adatta a qualsiasi situazione, dal sentiero più facile alla salita più ripida.

Un’altra caratteristica utile è la presenza di una presa di ricarica per smartphone sul manubrio. Ideale per chi desidera utilizzare il telefono come navigatore senza preoccuparsi della batteria. La sicurezza, poi, è assicurata dal sistema di freni idraulici DYISLAND, che garantisce prestazioni eccellenti in tutte le condizioni. Oltre che dalla certificazione IPX4, che conferisce alla bici una buona resistenza all’acqua. In Italia, la DUOTTS N26 è venduta a un prezzo di 1.499€. Con la possibilità di ottenere uno sconto di 150€ grazie a un codice promozionale.