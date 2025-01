C’è tantissima attesa per uno dei nuovi modelli che la casa automobilistica Renault porterà nel corso dei prossimi mesi sul mercato. ‘E’ la nuova Twingo elettrica la nuova vettura che sta attirando tantissimo l’attenzione di utenti che non vedono l’ora che venga portata su strada. In occasione del Salone Auto di Bruxelles, Renault ha deciso però di svelare gli interni della sua nuova city car elettrica.

Parliamo di un modello su cui il costruttore francese sta lavorando al fine di perfezionare al meglio tutti i dettagli. Quel che sappiamo, finora, è che sarà portata sul mercato con un prezzo di partenza che non supererà i 20.000 euro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla nuova city car elettrica che l’azienda francese prevede commercializzare a partire dal 2026.

Renault Twingo elettrica: il costruttore svela i dettagli degli interni

Conoscere i dettagli e le caratteristiche di un nuovo modello, ancor prima che venga portato sul mercato, aiuta a diminuire l’attesa. Proprio con tale obiettivo, la casa automobilistica Renault ha deciso di svelare gli interni in occasione del Salone Auto di Bruxelles, confermando anche il prezzo con cui sarà commercializzata.

Per quanto riguarda i dettagli svelati, sappiamo è stato curata nei minimi dettagli e dotata di un’adeguata tecnologia. Interni che si contraddistinguono, nello specifico, grazie alla presenza di una plancia dotata di schermo da 7 pollici dedicato alla strumentazione digitale e un display da 10,1 pollici per il sistema di infotainment. Esperienza a bordo inoltre ottimizzata grazie ad un sistema di climatizzatore che può essere gestito a seconda delle proprie esigenze.

Non mancano dettagli che puntano a semplificare e migliorare l’esperienza di tutti i passeggeri, come il poggiatesta anteriore che consente di posizionare lo smartphone. Nessun dettaglio invece per quanto riguarda le specifiche tecniche che contraddistingueranno la city car di Casa Renault.