Engwe P275 Pro: la bici elettrica perfetta in città, la recensione

Testare nuove tecnologie è quello che ci appartiene e che più spesso facciamo ogni giorno. Ovviamente non si tratta solo di smartphone e roba di questo genere, ma anche di tutto quello che è deputato alle percorrenze in strada, come auto elettriche e, soprattutto nell’ultimo periodo, come le bici elettriche. Abbiamo avuto la fortuna di prendere in considerazione una e-Bike di altissimo livello, ovvero la Engwe P275 Pro.

Questo prodotto ci è sembrato davvero interessante combinando la sua potenza insieme con un design all’avanguardia e con tecnologie di altissimo livello. La bici elettrica in questione è perfetta per girare in città, peraltro senza inquinare nulla. La nostra esperienza è stata davvero interessante, ma abbiamo scelto di fare una recensione approfondita per raccontare meglio il tutto.

Prestazioni potenti e intuitive

Di certo uno dei punti di forza di questa bici elettrica di Engwe è il suo motore Bafang da 250 W. Si tratta di un dispositivo centrale a trazione diretta, dotato di una coppia massima pari a 65 Nm. Che dire? È stato davvero fluido e reattivo, ottimo sotto ogni punto di vista durante i test che abbiamo condotto in ogni forma di condizione.

È davvero impressionate la grande sensazione di naturalezza che trasmette, senza i soliti strappi bruschi ed improvvisi che in genere le e-bike presentano. Di certo si tratta di un punto in più. A dare manforte è sicuramente il sensore di coppia, che si occupa di regolare l’assistenza in base alla forza esercitata sui pedali, migliorando sia il comfort che l’efficienza.

Non serve arrivare a chissà quale velocità: i 25 km/h possibili con questo mezzo sono più che sufficienti. Non abbiamo trovato problemi durante gli spostamenti nella capitale, utilizzando tranquillamente tutti e cinque livelli di assistenza. Questi possono essere selezionati grazie al display integrato che consente così l’adattamento a qualsiasi tipo di scenario.

Batteria di lunga durata

Cosa serve ad una bici elettrica come questa per andare alla grande? Ovviamente un motore di livello come già anticipato e una grande batteria. Qui gli utenti possono trovare una Samsung da 19,2 Ah.

È proprio questo il punto di forza della Engwe P275 Pro. Durante i nostri test, abbiamo esplorato percorsi misti, alternando assistenza elettrica intensa a tratti completamente manuali. In modalità Eco, l’autonomia dichiarata di 260 km è risultata realistica, mentre con un utilizzo più intensivo abbiamo raggiunto tranquillamente i 60-80 km.

Per ricaricare la batteria bisogna attendere tra le 3 e le 8 ore, tempo che in base alla nostra esperienza è pienamente nella media. Bisogna infatti tenere conto del fatto che la batteria è particolarmente capiente. Non c’è problema inoltre nella rimozione: bastano veramente pochi secondi per sfilarla e per portarla a casa.

Comfort e design

Uno degli aspetti che ci ha conquistati è il livello di comfort offerto da questa bici. La sella Selle Royal e il reggisella Air regolabile si sono rivelati particolarmente comodi anche dopo diverse ore di utilizzo. La sella è progettata per adattarsi a vari tipi di terreni, mentre il reggisella regolabile consente una personalizzazione completa della posizione di guida, un dettaglio importante per adattarsi a ciclisti di altezze diverse (fino a 200 cm).

I pneumatici antiforatura sono un altro fiore all’occhiello di questa bici elettrica e si fondono perfettamente con il telaio. Anche questo infatti è leggero ma robusto allo stesso tempo, garantendo una sensazione di compattezza e integrità. Non c’è problema nel condurre questa Engwe P275 Pro su qualsiasi fondo stradale, in quanto assorbe molto bene le vibrazioni anche grazie alle gomme stesse. Da ricordare poi che i cerchi sono riflettenti.

Freni affidabili e cambi automatici

La sicurezza è un altro punto forte della Engwe P275 Pro. I freni a disco idraulici Tektro, sia anteriori che posteriori, si sono dimostrati estremamente reattivi e affidabili. Anche in condizioni di pioggia, abbiamo potuto contare su una frenata decisa e progressiva, senza perdite di controllo. Questo ci ha permesso di affrontare con serenità le situazioni di traffico più imprevedibili.

Un’altra caratteristica che abbiamo apprezzato è il mozzo del cambio automatico Bafang a 3 velocità. Questo sistema regola automaticamente le marce in base alla velocità di pedalata, rendendo l’esperienza di guida più fluida e meno stressante. Durante i nostri test, il cambio si è comportato egregiamente sia in accelerazione che in frenata, adattandosi rapidamente alle variazioni di ritmo.

Tecnologia e funzioni avanzate

Il display Bafang TFT DP C244 è un vero e proprio centro di controllo per la bici. Oltre a fornire informazioni essenziali come velocità, autonomia e livello di assistenza, integra una porta USB che consente di ricaricare i dispositivi durante il tragitto. Questa funzione si è rivelata estremamente utile, soprattutto per chi, come noi, utilizza spesso il telefono per la navigazione.

Abbiamo trovato l’interfaccia del display semplice e intuitiva. La possibilità di personalizzare le impostazioni, scegliendo tra cinque livelli di assistenza alla pedalata, ci ha permesso di adattare la bici a diverse condizioni di guida. Inoltre, il display è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, un dettaglio non sempre garantito in altre e-bike.

Design elegante e funzionale

La robustezza si fonde perfettamente con la modernità e il minimal. La Engwe P275 Pro è tutto ciò mescolato in qualcosa di quasi perfetto. Disponibile in due colori eleganti, nero e arancione, si integra perfettamente nel contesto urbano. Il telaio in alluminio, oltre a essere leggero, è progettato per garantire robustezza e durabilità nel tempo.

Un elemento che abbiamo trovato particolarmente pratico è il portapacchi posteriore. Durante i nostri test, lo abbiamo utilizzato per trasportare piccoli carichi, come borse e pacchi, e si è dimostrato stabile e affidabile. La capacità di carico fino a 25 kg lo rende perfetto per le esigenze quotidiane, dal fare la spesa al trasportare attrezzature leggere.

Impermeabilità e resistenza al top: Engwe P275 Pro è a prova d’acqua

La certificazione IPX6 rende questa bicicletta davvero perfetta anche durante le giornate di pioggia. Non c’è stato alcun pericolo nell’andare in ufficio incappucciati contro il temporale: gli pneumatici hanno tenuto perfettamente la strada e inoltre non ci sono state problematiche con l’acqua che ha colpito il telaio.

Luci integrate per una maggiore sicurezza

Tra gli aspetti che ci consentono di consigliare questa bici c’è sicuramente la grande sicurezza che ci ha trasmesso. In primo luogo, il merito appartiene alle luci anteriori e posteriori, davvero molto luminose e in grado di favorire nettamente la visibilità anche in casi di scarsa illuminazione. Inoltre, anche in caso di guasto delle luci stesse, non sarebbe un problema sostituirle vista la semplicità di manutenzione.

Conclusioni e prezzo di vendita

Questa Engwe P275 Pro è una bici elettrica davvero interessante ma anche divertente e potente. Tutte le sue specifiche sono state congeniali ad ogni tipologia di utilizzo che ne abbiamo fatto, sia nel tragitto da casa all’ufficio che per alcune gite durante il fine settimana.

Le caratteristiche combinate col design davvero bello da vedere, la rendono interessante per tutti coloro che hanno bisogno di un mezzo del genere o che semplicemente amano il ciclismo. Ci ha colpito estremamente la grande semplicità di utilizzo, con la sella comodissima, il motore che dà una spinta in più e anche il comfort generale. Crediamo si tratti di un ottimo compromesso, oltre al fatto che il prezzo possa accompagnare il tutto in maniera decisamente agevole. La Engwe P275 Pro è in sconto con un prezzo che crolla da 2199€ a 1399€ sul sito ufficiale.