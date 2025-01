La famiglia DJI Power si amplia con la presenza di nuovi caricabatterie per auto e power station, dispositivi pensati per velocizzare al massimo i tempi di ricarica, ottimizzando le prestazioni. Più precisamente parliamo di due caricabatterie superveloci, rispettivamente da 1,8 kW e 1kW, entrambi capaci di supportare la ricarica dell’auto, ma anche della DJI Power 1000 e della batteria di espansione DJI.

La variante da 1kW può ampliare la capacità dell’impianto elettrico della vostra auto, infatti può ricaricare la Power 1000 (e corrispettiva batteria di espansione) fino a 1000W, sfruttando l’elettricità che viene prodotta in eccesso dall’alternatore dell’auto stessa, raggiungendo circa 1024Wh (considerando il tempo di 78 minuti di guida). In alternativa può, sempre colleganto con Power 1000, ricaricare a sua volta la batteria dell’auto, per estenderne l’autonomia, e prevenire l’esaurimento (in alternativa potete utilizzare le batterie di espansione da 2048Wh, per arrivare ad un massimo di 3072 Wh di backup e potenza fino a 2600W).

DJI: il caricabatterie da 1,8kW

Il modello da 1,8kW va ad incrementare la capacità dell’impianto elettrico, sfruttando l’energia solare, questi può difatti essere collegato contemporaneamente ai pannelli solari e all’alternatore, così da poter genere fino a 1200W in soli 40 minuti di collegamenti, ricaricando in modo rapido la DJI Power 1000 (e batteria d’espansione). Tutte le specifiche e funzionalità del precedente vengono estese anche al corrente, con la possibilità di sfruttare una soluzione di accumulo di energia a casa, infatti è possibile collegarlo ai pannelli solari per arrivare fino a 1800W, e fino ad un massimo di 5 batterie di espansione, per un totale di 11264 Wh di backup.

Entrambi i prodotti possono essere acquistati sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati, il modello da 1,8kW è disponibile ad un prezzo di listino di 299 euro, mentra il caricabatterie da 1kW è disponibile a 269 euro. Rappresentano la perfetta soluzione per gli utenti che non vogliono mai restare a corto di corrente.