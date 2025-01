L’evento di Samsung si sta avvicinando e gli utenti che attendono la nuova linea Galaxy S25 verranno presto accontentati. Secondo quanto riportato, erano in tanti ad attendere per l’evento del 22 gennaio anche il dispositivo star di questa gamma, ovvero il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S25 Slim. Nulla da fare però: sembra che questo prodotto non sia destinato a debuttare tra qualche giorno, ma bisognerà attendere alcuni mesi.

Conferme dalla Cina: presentazione posticipata per Samsung Galaxy S25 Slim

Una cos è certa: insieme ai Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra di Samsung non ci sarà anche il modelli S25 Slim. Questo prodotto, confermato da diverse voci, non ci sarà il 22 gennaio ma arriverà probabilmente a partire da maggio 2025. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la mancanza di anticipazioni da parte di Samsung fa pensare che l’azienda non lo includerà nell’evento di gennaio, lasciando spazio a una presentazione separata nei mesi successivi.

Un design sottile senza sacrifici hardware

Il Galaxy S25 Slim si distingue per il suo profilo ridotto, che secondo le voci sarà compreso tra i 6 e 7 mm. A differenza della strategia Apple con l’iPhone 17 Air — che punta a uno spessore ancora inferiore ma con alcuni compromessi hardware — Samsung sembra intenzionata a mantenere specifiche di alto livello senza rinunce evidenti.

L’iPhone 17 Air, infatti, dovrebbe scendere fino a 5,5 mm di spessore, ma con una sola fotocamera posteriore, un singolo speaker e una batteria di capacità ridotta. Al contrario, il Galaxy S25 Slim manterrebbe un hardware premium con specifiche da vero top di gamma.

Le specifiche tecniche attese per Galaxy S25 Slim

Display: 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione WQHD (3120 x 1440 pixel), refresh rate 120 Hz, pannello piatto;

6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X, risoluzione WQHD (3120 x 1440 pixel), refresh rate 120 Hz, pannello piatto; Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, probabilmente con frequenza di clock maggiorata;

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, probabilmente con frequenza di clock maggiorata; Fotocamere: Principale: 200 MP ; Ultra grandangolare: 50 MP ; Teleobiettivo: 50 MP con zoom ottico 3,5x e tecnologia ALoP;

Spessore: tra 6 e 7 mm;

tra 6 e 7 mm; Prezzo: collocato tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra.

Se le anticipazioni saranno confermate, il Galaxy S25 Slim potrebbe rappresentare un’interessante alternativa per chi cerca un design elegante senza compromessi sulle prestazioni.