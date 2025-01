ChatGPT, la novità è Tasks: ricorderà attività e appuntamenti

OpenAI ha lanciato Tasks, una nuova funzione di ChatGPT che permette di creare promemoria e attività ricorrenti con comandi naturali. Attualmente disponibile in beta per gli abbonati ai piani Plus, Team e Pro, questa novità porta il chatbot un passo più vicino al ruolo di vero assistente digitale.

Come funziona Tasks di ChatGPT

La funzione Tasks consente di gestire promemoria e attività pianificate direttamente all’interno di ChatGPT. È possibile chiedere, ad esempio:

“Ricordami di rinnovare l’abbonamento alla palestra tra un mese”;

“Inviami ogni lunedì mattina un riepilogo delle attività della settimana”;

“Mandami un promemoria ogni giorno per controllare le email.”

Una volta impostata, ChatGPT invia la notifica al momento giusto, utilizzando le piattaforme in cui la funzione è abilitata, come desktop, web e dispositivi mobili. Questa automazione riduce la necessità di dover ricordare manualmente le scadenze.

Come attivare la funzione

Per utilizzare Tasks, gli utenti devono selezionare il modello “4o con attività programmate” disponibile nel menu a tendina di ChatGPT. Dopo aver scelto il modello, basta indicare l’attività da pianificare e il momento in cui si desidera ricevere il promemoria.

Ovviamente tutte le attività programmate possono essere eliminate e modificate mediante una nuova sezione dedicata. Attualmente, è consentito avere fino a 10 attività attive contemporaneamente.

Un’altra novità interessante è che ChatGPT può suggerire promemoria basati sulle conversazioni in corso, previa autorizzazione dell’utente, rendendo l’esperienza ancora più personalizzata.

Un passo verso assistenti AI più avanzati

Da ora ChatGPT, introducendo questa novità, sarà in grado di gestire anche delle attività in modo continuativo. Questo significa che risulta sempre più vicino il discorso che riguarda gli assistenti AI autonomi.

Inoltre OpenAI ha in progetto una nuova introduzione, ovvero quella di Operator. Si tratta di un’intelligenza artificiale avanzata che potrebbe arrivare a scrivere codice, analizzare dati complessi e persino prenotare viaggi. Tuttavia, Tasks si concentra per ora su attività più semplici, come promemoria e notifiche.

Limitazioni attuali e prospettive

Attualmente, Tasks è disponibile solo nella versione web di ChatGPT e non supporta la modalità vocale avanzata o l’app mobile. Inoltre, non ci sono conferme se verrà esteso agli utenti del piano gratuito.

Questa fase beta permetterà a OpenAI di raccogliere feedback prima di un lancio più ampio. Le funzionalità attuali, seppur limitate, rappresentano un passo importante verso sistemi AI capaci di gestire autonomamente compiti quotidiani.