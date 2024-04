DJI lancia due power station: ecco DJI Power 1000 e Power 500

DJI, azienda da sempre ai massimi livelli nella produzione di droni civili e di tutto ciò che ruota attorno alla stabilizzazione delle fotocamere, ha oggi lanciato al mondo due nuove power station, o meglio definite stazioni di ricarica portatili: ecco DJI Power 1000 e Power 500.

Il prodotto più performante della coppia è sicuramente DJI Power 1000, soluzione che integra un pacco batterie di capacità di 1024 Wh, che porta ad un peso complessivo di 13kg, ed un’uscita di potenza massima di 2200W. Il modello più piccolo, infatti ha un peso di 7,3kg, non delude comunque le aspettative in termini di capacità, pari a 512Wh, e di potenza massima, pari a 1000W. La velocità di ricarica è sicuramente un loro punto di forza, potendosi ricaricare completamente in soli 70 minuti (oppure dell’80% in 50 minuti).

Per tale procedura esistono varie strade da intraprendere, in primis il collegamento alla presa di corrente, con Power 1000 a 1200W e Power 500 a 540W, seguita poi dalla ricarica solare, dal collegamento alla classica 12V presente in auto, oppure sfruttando le due porte USB-C da 140W (o da 100W per Power 500), che permetteranno di ricaricare la power station completamente in 3 ore.

DJI: ecco le power station

La sicurezza è sempre al primo posto per DJI, infatti entrambe le power station hanno superato oltre 26 certificazioni SGS, le batterie utilizzate sono LFP di ultima generazione, con supporto ad oltre 3000 cicli di ricarica ed una durata garantita di 10 anni (la garanzia è di 3 anni, con estensione di altri 2, dopo la registrazione). Non manca ovviamente la funzionalità UPS, con accensione rapidissima in soli 0,02 secondi, mentre la rumorosità è ridotta ai minimi termini, in fase di ricarica si raggiungono 23dB (al massimo).

Come per tutti i prodotti di casa DJI, anche Power 1000 e Power 500 potranno essere acquistate con una buona dotazione di accessori. Entrambe sono acquistabili da oggi sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati, al prezzo di 1009 euro per DJI Power 1000 e di 529 euro per DJI power 500.