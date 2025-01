Manca ormai pochissimo al debutto ufficiale della One UI 7 in versione stabile per tutti gli utenti Samsung. L’azienda sudcoreana ha confermato che la presentazione della nuova serie Galaxy S25 avverrà il 22 gennaio. In tale occasione potrebbero essere svelate anche tutte le novità legate all’aggiornamento software. Nel frattempo, per i possessori dei Galaxy S24, Samsung ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento. Tale update introduce le patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2025. Garantendo una maggiore protezione per i dispositivi top di gamma dello scorso anno.

Samsung presenta nuovi aggiornamenti per i suoi Galaxy

Il rollout dell’update è partito negli Stati Uniti. È disponibile per i dispositivi associati a T-Mobile. Nelle prossime settimane, il pacchetto sarà reso disponibile anche per altri operatori. E per i mercati internazionali. L’aggiornamento non introduce nuove funzionalità significative. Eppure, offre importanti miglioramenti in termini di sicurezza. Il changelog ufficiale segnala infatti la risoluzione di 29 vulnerabilità di sistema per i dispositivi Android. Insieme alla correzione di 22 falle di sicurezza. Quest’ultime sono specifiche dei dispositivi Samsung.

I possessori di dispositivi Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra possono verificare la presenza dell’aggiornamento. Per procedere basta recarsi nelle impostazioni del proprio smartphone. Qui bisogna selezionare la voce “Aggiornamento software“. In tal modo è possibile effettuare la ricerca manuale degli aggiornamenti. Per poi procedere con l’installazione di quest’ultimi.

Tale aggiornamento rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza dei dispositivi. Il tutto in attesa del rilascio di One UI 7. Il nuovo aggiornamento software promette di introdurre diverse novità. Quest’ultime riguardano l’interfaccia utente, prestazioni e funzionalità avanzate. Con il lancio dei Galaxy S25 che si avvicina, Samsung intende consolidare ulteriormente la propria leadership. Ciò offrendo ai propri utenti dispositivi all’avanguardia. Insieme ad un software sempre più evoluto e sicuro. Non resta che attendere e scoprire le novità previste da Samsung per il futuro.