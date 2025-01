Ottima occasione per acquistare un notebook da gaming di ottima qualità, il modello di casa HP risulta essere disponibile su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, gli utenti sono felici di poter acccedere a prestazioni di livello, con il minimo sforzo.

Il modello che oggi può essere acquistato dal consumatore è l’HP Victus 15-fa1007sl, si tratta di un notebook da 15,6 pollici di diagonale, con un display IPS LCD che può raggiungere risoluzione FullHD, e soprattutto un refresh rate esteso fino a 144Hz, il tutto con una scheda grafica dedicata Nvidia RTX4050 e 6GB. Il prodotto è perfettamente compatibile con la connettività di ultima generazione, tra cui spicca la presenza di WiFi 6E dual-band, oppure bluetooth 5.3.

Notebook HP ad un prezzo mai visto prima d’ora su Amazon

Se volete acquistare un notebook da gaming di alta qualità ad un prezzo complessivamente più che bilanciato, siete nel posto giusto. L’HP Victus di cui vi stiamo parlando è difatti acquistabile a soli 799,99 euro, con un risparmio di 300 euro sul listino di 1099 euro (e di 50 euro sul prezzo mediano degli ultimi 30 giorni). Potete effettuare l’ordine subito qui.

La connettività fisica non manca in questo dispositivo, infatti sono presenti una porta USB type-C con trasferimento dati fino a 5Gbps, ma anche 3 USB type-A fino a 5 Gbps, una porta HDMI 2.1, un connettore RJ-45 (porta ethernet per intenderci), passando per un lettore di schede SD (utilissimo soprattutto per i creator) ed un jack audio da 3,5mm, combo per il collegamento diretto di microfono o altoparlante/cuffie. E’ presente una fotocamera HP Wide Vision con registrazione a 720p e alta definizione, che include riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array, per una resa audio di assoluta qualità.