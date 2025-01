Bill Gates è noto per essere il cofondatore di Microsoft insieme a Paul Allen. Partendo da un garage nella periferia di Albuquerque, l’azienda è diventata uno dei principali player del settore tecnologico e informativo, garantendo a Gates di diventare uno degli uomini più ricchi del mondo.

Tuttavia, la vita di Gates alla guida dell’azienda non è sempre stata facile e costellata di successi. In una recente intervista, il miliardario ha raccontato un errore strategico che ha comportato una perdita potenziale di circa 400 miliardi dollari in mancati profitti.

Possiamo affermare con certezza che Microsoft non è riuscita consolidarsi come punto di riferimento settore dei sistemi operativi mobile. Come ha confermato Gates: “Nel mondo del software, in particolare per quanto riguarda le piattaforme, questi sono mercati in cui vince chi arriva primo“.

Microsoft non è riuscita a dominare il mercato mobile come ha fatto per il mercato PC a causa del ritardo accumulato rispetto ad Android e iOS

A causa delle decisioni prese, Microsoft non è diventata quello che è adesso Android. Se l’azienda di Redmond avesse mantenuto la seconda posizione nel market share, il giro d’affari sarebbe stato di circa 400 miliardi di dollari.

Possiamo far risalire la nascita degli smartphone per come li concepiamo ora al 2007 con il lancio del primo iPhone di Apple. In seguito, i primi dispositivi spinti da Android sono arrivati nel 2008 mentre bisogna attendere il 2010 per i primi device Windows Phone 7.

Se si considera che in appena 3 anni, il 99% del mercato era caratterizzato esclusivamente da smartphone iOS e Android, il ritardo accumulato da Microsoft era incolmabile. Gates ha affermato che l’ingresso tardivo ha sancito il fallimento del progetto relativo ad un nuovo sistema operativo mobile.

La situazione è assolutamente paragonabile a quanto vissuto dalla stessa Microsoft per il settore PC anche se opposta. Se si considera che per lo stesso principio, Windows è diventato e rimane tutt’ora il principale sistema operativo presente sulla maggior parte dei PC proprio perché uno dei primi sistemi operativi lanciati sul mercato.