CoopVoce lancia un’offerta speciale per tutti i nuovi clienti che attivano la promozione EVO 20 entro il 5 febbraio. Con questa offerta, è possibile avere 20 GB di traffico dati sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili e 1000 SMS al mese, al prezzo di 4,90 € al mese, per sempre, senza aumenti. Inoltre, l’attivazione è gratuita, sia che si scelga di ricevere la SIM direttamente a casa sia che si ritiri in uno dei 900 punti vendita Coop.

La nuova offerta EVO 20 di CoopVoce

Per attivare la SIM online, basta inserire i propri dati di spedizione e seguire le istruzioni per la registrazione, che può essere completata tramite SPID o video identificazione. Una volta completata la procedura, entro tre giorni lavorativi il numero passerà a CoopVoce e sarà attivo. Se si sceglie il ritiro in negozio, basta inserire i dati richiesti online e ritirare la SIM nel punto vendita Coop scelto.

EVO 20 offre vantaggi pratici come il traffico internet calcolato a singolo kbyte, senza scatti alla risposta per le chiamate e nessun costo extra per i minuti illimitati. Se si superano i 1000 SMS inclusi, l’offerta applica le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico dati si blocca una volta superata la soglia di 20 GB. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, a meno che non ci siano problemi con il credito, nel caso in cui il piano venga sospeso per 30 giorni. È possibile controllare facilmente il traffico residuo tramite l’App di CoopVoce, SMS o l’Area Clienti online.

Per i clienti già CoopVoce, il cambio promo è disponibile con un costo di attivazione una tantum di 9,90 €, oltre al canone mensile di 4,90 €. In ogni caso, la promozione è senza vincoli e con costi trasparenti, rendendo EVO 20 un’opzione interessante per chi cerca un’offerta conveniente e sostenibile.