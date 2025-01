Durante l’evento Ignite 2024, Microsoft ha annunciato importanti aggiornamenti per Copilot. L’assistente basato sull’IA integrato nella suite Microsoft 365. Questo strumento, già adottato dal 70% delle aziende Fortune500, promette di rivoluzionare ulteriormente il modo di lavorare. Ciò grazie a una serie di funzionalità avanzate. Tutte pensate per semplificare i processi aziendali.

Numerosi casi di successo confermano l’efficacia di Copilot. Bank of Queensland Group, ad esempio, ha segnalato un risparmio settimanale di 2,5-5 ore per il 70% dei suoi utenti. Mentre Eaton ha ridotto i tempi di documentazione dell’83%. La vera novità, però, è rappresentata da “Copilot Actions”. Ovvero, una funzione che permette di automatizzare attività ripetitive. Questa evoluzione consente, tra le altre cose, di ricevere sintesi quotidiane delle attività più importanti, raccogliere contributi per una newsletter settimanale o organizzare automaticamente incontri con i clienti.

Agenti intelligenti e strumenti avanzati: Copilot cresce ancora

Microsoft ha sottolineato come queste innovazioni siano progettate per adattarsi alle esigenze di ogni persona. In modo da migliorare la produttività individuale e di squadra. Oltre a Copilot Actions, Microsoft ha introdotto nuovi agenti intelligenti per SharePoint, Teams e Business Chat. Ogni sito SharePoint avrà un assistente virtuale capace di rispondere a domande, riassumere documenti e trovare informazioni in pochi secondi. In Teams, l’agente interprete fornirà traduzioni in tempo reale durante le riunioni. Offrendo un’esperienza più personale grazie alla simulazione vocale dell’utente. Business Chat, invece, renderà più agevole il self-service per i dipendenti. Rispondendo alle domande più frequenti sulle policy aziendali e semplificando procedure come la richiesta di dispositivi aziendali.

Anche applicazioni come PowerPoint, Excel e Outlook sono state potenziate. Ad esempio, PowerPoint può ora tradurre presentazioni in 40 lingue e creare narrazioni personalizzate. Mentre Excel suggerisce modelli e formule ottimizzate. Outlook facilita la pianificazione di riunioni 1:1 con colleghi, individuando i momenti migliori e creando agende su misura.

Ma non è ancora tutto. Microsoft infatti ha poi introdotto strumenti per garantire la sicurezza. Come, ad esempio, il Copilot Control System, progettato per proteggere i dati e monitorare l’utilizzo degli agenti intelligenti. Insomma, con tutte queste innovazioni, Microsoft365 Copilot dimostra di essere un alleato prezioso per le aziende. In grado di trasformare il lavoro in un’esperienza migliore e più fluida.