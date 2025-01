Utilizzando il palcoscenico della fiera della tecnologia di Las Vegas, Google ha deciso di dire nuovamente la sua per quanto riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale e nello specifico in merito a Gemini, nello specifico l’azienda ha parlato di un nuovo sensore di presenza che offrirà un modo completamente nuovo di utilizzare la TV nel 2025.

Google ha annunciato infatti che quest’anno Gemini approderà su Google TV e ha permesso agli utenti di farsi un’idea di ciò che potrà offrire sui televisori di nuova generazione grazie ad una dimostrazione fatta proprio Las Vegas, sembra infatti che su TV selezionate con un hardware idoneo Google TV sarà in grado di sapere quando qualcuno è nella stanza visualizzerà una schermata simile a quella di Nest Hub che mostrerà al proprio interno, ad esempio il meteo, gli appuntamenti del calendario, i flussi video della telecamera Nest e altro.

Gemini arriverà sulle TV

Google ha mostrato come tutto ciò consentirà ad esempio di trovare film simili ad altri utilizzando un contesto decisamente più approfondito come le fasce d’età, o ricerche più generali sui viaggi che consentono comunque di trovare i video di YouTube pertinenti, come se non bastasse Google aggiungerà anche delle funzionalità di intelligenza artificiale che consentiranno di riassumere gli argomenti di attualità e di tendenza, estraendo nel frattempo video da fonti di notizie affidabili per tenersi aggiornati senza utilizzare un’applicazione specifica.

L’azienda ha dichiarato che Gemini e tutta questa suite di funzionalità arriveranno entro la fine dell’anno su determinati dispositivi Google TV e anticipato che questo è solo l’inizio di ciò che i modelli di intelligenza artificiale basati su Gemini potranno portare sulla piattaforma, dunque a letteralmente aperto ad un cambiamento in prospettiva per quanto riguarda il modo di concepire i televisori all’interno delle abitazioni degli utenti di tutto il mondo, non rimane che attendere.