1Mobile presenta la nuova offerta Speed 5G 200 Limited Edition. Una soluzione pensata per i nuovi clienti che desiderano usufruire di una connessione veloce e conveniente. La promo include 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per le chiamate nazionali e 50 SMS. Il tutto a un prezzo di 50€ per il primo mese, mentre dal secondo, il costo sarà di 7,99€.

1Mobile: condizioni di utilizzo e compatibilità tecnica

Questa soluzione, valida fino al 31 gennaio 2025, prevede l’attivazione gratuita per chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore. Per chi acquista una nuova SIM, invece, l’attivazione costa 5€. La navigazione è garantita dall’infrastruttura Vodafone, leader nel settore delle telecomunicazioni. La quale assicura prestazioni elevate e una copertura su tutto il territorio italiano. I clienti possono gestire consumi, credito residuo e rinnovi direttamente tramite l’app ufficiale o accedendo all’area personale del sito di 1Mobile.

L’offerta è rivolta sia a chi desidera mantenere il proprio numero con la portabilità, sia a chi sceglie di attivare una nuova linea. Anche se i bonus di traffico dati e i minuti sono validi esclusivamente per un uso personale. Quindi non possono essere accumulati se non utilizzati entro il mese.

La Speed 5G 200 Limited Edition garantisce navigazione in 5G. Ma in assenza dei requisiti tecnici necessari sarà possibile utilizzare la rete 4G. In caso di credito insufficiente, la promo si sospende temporaneamente e potrà essere riattivata con una ricarica adeguata. Però, dopo due mancati rinnovi consecutivi, il servizio sarà disattivato. In più per chi effettua la portabilità in uscita entro i primi 180 giorni, i bonus già utilizzati saranno trattenuti dal credito residuo. L’ offerta è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, ma potrebbero esserci limitazioni con alcuni modelli specifici. Come quelli Blackberry con sistema operativo proprietario. Detto ciò per restare sempre aggiornati sulle ultime novità test di telefonia mobile proposte dall’operatore sarebbe consigliabile consultare il suo sito web ufficiale.