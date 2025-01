Una delle piattaforme Android certamente tra le più amate di tutte è senza dubbio Android auto, il noto software di integrazione con le piattaforme infotainment infatti è utilizzatissima da parte di tantissimi utenti dotati di smartphone Android dal momento che consente di accedere a un pool di funzionalità utilissime per evitare distrazioni alla guida potenzialmente pericolose.

Ovviamente, trattandosi di un software di proprietà Google, quest’ultimo gode di tutta la campagna di aggiornamenti costanti che l’azienda si occupa di rilasciare per i propri software, dunque periodicamente anche quest’ultimo riceve degli update che ne migliorano l’usabilità e le prestazioni, non a caso proprio nelle ultime ore Google ha avviato la distribuzione dell’ultimo dei disponibile per il canale stabile raggiungendo così la versione numero 13.5 di Android Auto.

Cosa introduce

Come anticipato in apertura, l’azienda ha rilasciato l’ultimo update per il canale stabile che introduce interessanti novità, Google non ha rilasciato un elenco ufficiale dei cambiamenti effettuati, spesso a dirla tutta questi ultimi vengono effettuati dal lato server piuttosto che negli aggiornamenti maggiori, nonostante tutto però è evidente come l’aggiornamento abbia giovato alla stabilità generale del sistema introducendo numerose correzioni di bug che si presentavano agli utenti in modo del tutto casuale, di conseguenza possiamo affermare con certezza che si tratta di un update correttivo e migliorativo per quanto riguarda l’utilizzo del sistema per evitare crash improvvisi senza nessun tipo di ragione apparente.

Per poter vedere dunque i miglioramenti annunciati dalle ultime indiscrezioni probabilmente dovremmo attendere ancora qualche aggiornamento in più che introduca i cambiamenti maggiori che stiamo aspettando, nell’attesa se volete aggiornare la vostra versione di Android auto all’ultima disponibile potete effettuare il download manualmente dal Google Play Store oppure da un qualsiasi sito di distribuzione di pacchetti di installazione di applicazioni Android, nulla di più semplice e intuitivo per restare sempre aggiornati.