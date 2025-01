Il Samsung Galaxy S25Ultra potrebbe segnare un cambio di direzione per il famoso pennino S Pen. Un elemento iconico della serie Ultra e, prima ancora, della linea Note. Secondo quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal, il nuovo gioiello coreano potrebbe vedere la rimozione della connessione Bluetooth dalla SPen. Una scelta che avrebbe un impatto diretto su alcune delle sue funzioni più amate. Tra queste vi sono le Air Actions. Le quali consentono di gestire il dispositivo con gesti a distanza, e il controllo remoto della fotocamera, ideale per selfie di gruppo o scatti su treppiede.

Galaxy S25 Ultra: punta al rilancio con novità strategiche

Questa decisione, se confermata, potrebbe essere motivata dall’intenzione di semplificare il design e le funzionalità della S Pen. Per molti utenti affezionati però , il ridimensionamento del pennino rappresenta una perdita importante. Soprattutto in un momento in cui la concorrenza intensifica gli sforzi sugli smartphone con penna integrata. Alcune voci suggeriscono che Samsung potrebbe integrare tecnologie alternative come l’Ultra-Wideband (UWB), capace di offrire funzionalità innovative. Come il tracciamento preciso della S Pen tramite SmartThings Find. Ad ogni modo, tali ipotesi, per ora, restano poco concrete.

L’attesa per scoprire la verità non sarà lunga. La serie Galaxy S25 verrà svelata ufficialmente durante l’evento Unpacked del 22 gennaio. Intanto, Samsung offre al pubblico la possibilità di registrarsi sul proprio sito per ottenere un codice sconto di 50€ per l’acquisto anticipato del nuovo modello.

Nonostante le possibili limitazioni della S Pen, gli appassionati sperano che l’azienda coreana sappia compensare con interessanti innovazioni. Si vocifera infatti che il Galaxy S25 Ultra porterà miglioramenti anche in altri ambiti, mantenendo la sua posizione di dispositivo di punta. La S Pen resta quindi un elemento distintivo della serie Ultra. In più, nonostante le modifiche previste, continuerà a essere un simbolo di versatilità e stile per chi cerca un’esperienza d’uso unica.