Navigare da casa non è mai stato così semplice e veloce. Tutto ciò grazie a TIM. L’operatore infatti presenta l’offerta Premium Base, pensata per chi desidera una connessione stabile e affidabile. Con la fibra FTTH, l’utente potrà raggiungere una velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1Gbps in upload. Una scelta ideale per chi lavora da remoto, gioca online o guarda contenuti in streaming ad alta qualità.

Tale promo include un costo mensile di 25,90€. Tariffa che include il contributo di attivazione ripartito in 24 mesi, e le chiamate telefoniche a consumo verso tutti i numeri nazionali. Per chi cerca il massimo delle prestazioni, TIM propone anche il modem TIMHub+ Executive, con tecnologia WiFi 6 e EasyMesh. La quale assicura una copertura uniforme in tutta la casa e la possibilità di connettere più dispositivi contemporaneamente senza perdita di qualità.

Innovazione e chiarezza: la promessa di TIM

Per attivare il servizio, basta verificare la copertura sul sito TIM e fissare un appuntamento con un tecnico. Grazie al supporto online, sarà possibile concludere l’acquisto in pochi minuti e ricevere assistenza personalizzata durante tutte le fasi di attivazione.

TIM non si limita però solo ad offrire una grande velocità. Ma garantisce anche chiarezza e trasparenza contrattuale. L’offerta Premium Base si rivolge a chi desidera un servizio essenziale, senza costi nascosti né servizi superflui. La velocità di navigazione può variare a seconda dei dispositivi utilizzati e delle caratteristiche dell’abitazione, ma la tecnologia FTTH assicura prestazioni sempre affidabili e costanti.

Per i clienti più esigenti, il modem TIM Hub+ rappresenta una scelta eccellente. Esso presenta infatti un design moderno e tecnologie all’avanguardia. In più garantisce una gestione molto efficiente della rete domestica anche in ambienti complessi. L’offerta è accompagnata anche da strumenti di supporto che semplificano ogni passaggio. Dall’acquisto online fino all’assistenza post-attivazione.

Insomma, grazie alla trasparenza dei costi, alla possibilità di personalizzare la propria esperienza e all’attenzione alle esigenze degli utenti, TIM si conferma un punto di riferimento per la connettività domestica di alta qualità.