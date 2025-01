I nuovi Samsung S25 stanno per arrivare e con essi anche le novità legate all’ intelligenza artificiale che sarà integrata nella nuova serie. Proprio grazie a continuo studio sull’ AI, Samsung ha potuto creare dei dispositivi in grado di legarsi molto semplicemente con l’ intelligenza artificiale. Nel mondo dell’ AI, Samsung è riuscito a mantenere uno stile unico nel suo genere nell’ utilizzo delle nuove tecnologie. Anche Apple si trova a dover affrontare questo problema a causa delle continue innovazioni in campo tecnologico.

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung riuscirà ad affermarsi in questo mercato poiché Apple non è del tutto pronta per affrontare a pieno l’ AI. In questo potrà prendere spunto sulla metodologia con cui Samsung è riuscito ad integrare l’ intelligenza artificiale con i suoi dispositivi. Infatti ci sono delle continue ricerche su come inserire le nuove tecnologie all’ interno dei dispositivi di ultima generazione. Grazie a questo Samsung potrà investire in nuove soluzioni per continuare ad affermarsi su questo mercato.

Samsung, nuovi orizzonti per il mondo AI

Nel campo dell’ AI, Samsung sta investendo molto, per cui, probabilmente continuerà ad investire in questo settore per affermarsi sempre di più. Lo farà soprattutto con i suoi nuovi S25 e con i futuri dispositivi che potrebbero arrivare addirittura con l’ introduzione di Gemini Advanced gratuito. In questo avanzamento Apple non ha trovato molti riscontri da parte dei suoi utenti dato che le tecnologie come Apple Intelligence non sono ritenute molto utili. Per questo Apple non ha continuato con molta sicurezza la sua ricerca nel campo dell’ intelligenza artificiale. Ovviamente si tratta di situazioni specifiche e che vedono l’ affermarsi di aziende che investono molto nelle nuove tecnologie e che portano delle soluzioni migliori. In questo Apple manca di poca affermazione poiché la sua ricerca è più lenta di quella di Samsung e non porta gli stessi risultati.

Il mercato dell’ intelligenza artificiale è in continua evoluzione e probabilmente ci saranno delle novità e dei cambiamenti dal punto di vista di soluzioni utili agli utenti.