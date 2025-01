Google e MediaTek hanno annunciato una partnership per lo sviluppo del nuovo chipset MT7903, progettato specificamente per dispositivi smart home. Questo nuovo componente promette di migliorare l’efficienza, la connettività e la sicurezza dei dispositivi intelligenti, ponendosi come uno standard tecnologico per l’ecosistema Google Home.

MT7903: il cuore della smart home secondo Google e MediaTek

Il chipset MT7903 è ottimizzato per funzionare con Matter, lo standard universale per dispositivi smart home, garantendo una comunicazione fluida e affidabile tra prodotti di diversi marchi. Tra le sue caratteristiche principali spiccano:

Connettività avanzata : supporto per Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e Thread, per garantire velocità di trasmissione elevate e una latenza minima;

: supporto per Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e Thread, per garantire velocità di trasmissione elevate e una latenza minima; Efficienza energetica : progettato per ridurre i consumi energetici, un aspetto cruciale per dispositivi come termostati, telecamere di sicurezza e sensori;

: progettato per ridurre i consumi energetici, un aspetto cruciale per dispositivi come termostati, telecamere di sicurezza e sensori; Sicurezza integrata: il chipset include un’architettura crittografica hardware che protegge i dati degli utenti da potenziali minacce.

Queste funzionalità rendono l’MT7903 una soluzione ideale per produttori che vogliono integrare tecnologie di punta nei propri dispositivi smart. Grazie a questo chipset, i dispositivi compatibili con Google Home potranno beneficiare di una maggiore interoperabilità, semplificando la configurazione e l’utilizzo per gli utenti finali. La combinazione del MT7903 con l’assistente vocale Google Assistant garantirà un controllo più rapido e intuitivo dei dispositivi smart home.

Ad esempio, gli utenti potranno attivare scenari complessi come “Modalità relax” con un solo comando, sincronizzando luci, temperatura e intrattenimento in modo istantaneo e fluido.

MediaTek, già leader nella produzione di chipset per dispositivi IoT, si conferma un partner strategico per Google, contribuendo a espandere l’ecosistema smart home con soluzioni innovative. Il MT7903 non solo migliorerà le prestazioni dei dispositivi di fascia alta, ma sarà anche accessibile per prodotti più economici, democratizzando l’accesso alla tecnologia smart home.

I primi dispositivi dotati del chipset MT7903 saranno lanciati entro la fine del 2025, con Google che prevede di integrarlo nelle prossime generazioni di dispositivi Nest, come termostati, videocamere e speaker intelligenti.