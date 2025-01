I ragazzi del canale Gamer Nexus sono riusciti a mettere le mani su quello che sembra un prototipo decisamente strano e sorprendente di una scheda grafica Nvidia che non ha mai visto la luce, gli appassionati in questione nello specifico ci hanno mostrato a video una scheda dalle dimensioni davvero generose al punto da occupare ben quattro slot all’interno del pc, l’oggetto in questione ha tutte le sembianze di un prototipo mai realizzato veramente e mostra un sistema di raffreddamento unico nel suo genere, si tratta infatti di un design a quattro slot con tre ventole, una laterale posteriore, una laterale anteriore e una perfettamente centrale, sistema in grado di garantire un raffreddamento davvero di ottimo livello a scapito però del fattore spazio.

La scheda monstre in video

Come potete vedere dal video presente qui, la scheda è molto diversa da quelle che siamo abituati a vedere, il PCB, dunque la parte attiva vera e propria è posizionata su un fianco e non più sulla facciata anteriore, questo design in base ai test termici condotti dall’utente, mostra un’efficienza termica maggiore, la scheda infatti lavora in media a 20 °C in meno rispetto alla versione Founders, anche a frequenze più elevate, in grado di sfruttare i 600 W messi a disposizione dal connettore, la scheda mostra una temperatura di esercizio di circa 15° in meno, viene spontaneo pensare che il chip presente a bordo sia quello di una RTX 4090 ma Nvidia stesse conducendo dei test per un chip decisamente più potente, il quale avrebbe potuto costituire una Titan o una 4090 Ti che però non hanno mai visto la luce, probabilmente l’azienda ha scelto di non affidarsi a un sistema di raffreddamento tale o si è resa conto che i sistemi convenzionali non erano in grado di garantire un raffreddamento adeguato al funzionamento di un chip più potente.