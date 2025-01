Il 15 gennaio segnerà l’arrivo in Europa dell’HONOR Magic7 Pro. Un dispositivo che punta a rivoluzionare il mercato degli smartphone grazie alla sua innovativa tecnologia fotografica basata sull’IA. Presentato in anteprima in Cina nell’ottobre scorso, questo modello si è distinto per le sue capacità avanzate, attirando l’attenzione degli appassionati. Al centro di tutto c’è Light and Shadow Portrait Large, una funzione AI progettata per migliorare la qualità dei ritratti in maniera straordinaria.

HONOR Magic7 Pro: AI e fotografia, opportunità e dilemmi etici

L’intelligenza artificiale di HONOR Magic7 Pro è stata allenata su oltre un milione di immagini in diverse condizioni di luce e ombra. Consentendo al dispositivo di migliorare ogni scatto. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tutte le operazioni avvengono direttamente sullo smartphone, garantendo velocità e sicurezza. A differenza delle tecnologie AI tradizionali, che si limitano a modificare colori o rimuovere sfondi, tale funzione interviene direttamente sulla qualità dell’immagine. Migliorando la colorazione, il bilanciamento tra luci e ombre, e persino i dettagli di occhi e capelli.

Uno degli aspetti più affascinanti dell’HONOR Magic7 Pro è sicuramente la possibilità di vedere in anteprima l’elaborazione AI delle foto, offrendo agli utenti un maggiore controllo sui propri scatti. Il confronto con altri dispositivi di fascia alta, come il Google Pixel 9Pro XL, mostra chiaramente la capacità del Magic7Pro di catturare dettagli vividi. Come i riflessi negli occhi, che rendono i ritratti più realistici e adatti alla condivisione sui social.

Questa tecnologia però solleva alcuni interrogativi sull’autenticità delle immagini. In quanto l’AI non si limita a migliorare la pelle e a correggere le imperfezioni, ma modifica profondamente ogni rappresentazione visiva. Spingendo il confine tra realismo e artificio. Questi dubbi, però, non frenano il progresso. Infatti il settore fotografico degli smartphone si sta evolvendo rapidamente, e HONOR Magic7 Pro rappresenta un punto di riferimento in questa trasformazione.

Con un comparto fotografico in grado di sfidare concorrenti come Xiaomi 14 Ultra e Google Pixel 9Pro XL, HONOR si posiziona come leader di un nuovo livello di tecnologia mobile.