iPhone 16E competerà con i Pixel e i Galaxy ma anche con iPhone 16: le specifiche

Il 2025 di Apple dovrebbe essere un anno senza precedenti, in quanto l’azienda si sta preparando ad introdurre una serie di nuovi dispositivi. Oltre agli iPhone 17, quest’anno dovrebbe essere la volta del ritorno della gamma economica, con iPhone 16E. Non ci sarà più la gamma SE in favore di questo nuovo dispositivo che si preannuncia un ottimo smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni infatti andrà a lottare con i principali concorrenti di fascia media come Google Pixel 8a e Samsung Galaxy A55 5G. In più dovrebbe dare filo da torcere anche ad iPhone 16.

iPhone 16E: design nuovo e specifiche ottime

L’iPhone 16E segnerà un cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti della linea SE, adottando un look ispirato all’iPhone 14, con un display OLED da 6,06 pollici a risoluzione Full HD+ e una cornice in metallo. Sarà presente anche il Face ID, con il notch frontale che lo ospita. Tuttavia, lo schermo manterrà un refresh rate di 60Hz, meno fluido rispetto ai 120Hz di alcuni concorrenti Android, ma comunque adeguato per molti utenti.

Prestazioni al top con il chip A18

Ciò che renderà questo nuovo iPhone 16E particolarmente performante, sarà certamente il processore, lo stesso presente al momento sui nuovi iPhone 16 e 16 Plus. Apple infatti opterà per il suo potente A18, affiancando per oltre una memoria RAM da 8 GB, utile anche per l’utilizzo di Apple Intelligence.

In merito al prezzo di vendita, le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti parlano di un costo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 499 dollari. Si tratterebbe di un prezzo di poco più alto rispetto all’ultimo modello SE ma a giustificarlo ci saranno appunto il design e qualche specifica di alto livello. Chi lo attende con ansia, dovrà attendere il prossimo mese di aprile per la presentazione ufficiale, almeno stando a quello che è trapelato fino ad oggi.